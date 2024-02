Padres reclaman la inclusión de estudiantes con discapacidad al sistema escolar

Un grupo de padres de chicos con discapacidad, quienes asisten a la escuela Nº22 “Chacabuco” de Alcaraz, reclamó a través deque sus hijos sean contenidos en el sistema escolar, y que no los hagan repetir de grado, ante el incumplimiento de las políticas educativas para garantizar la inclusión.“Por una nueva resolución de agosto, nos piden que todo chico con Proyecto Pedagógico Individual (PPI) debe tener el aprendizaje necesario para poder pasar a otro grado, lo que en esta escuela no se está haciendo; porque hay chicos con dificultades que no tienen las condiciones necesarias para ello”, expuso una de mamás, Valeria. La mujer denunció que “personal del gabinete del Servicio de Apoyo a la Inclusión Educativa (SAIE) de La Paz debe presentar, trimestralmente, el PPI y continuar con los seguimientos de cada chico, pero no está cumpliendo porque vienen solo una vez al año”.Según aclaró, “el PPI es un proyecto integral para los chicos con discapacidad para un trabajo de acompañamiento acorde a la necesidad de cada uno porque ellos no tienen el mismo aprendizaje que los alumnos que no tienen ninguna dificultad”.“Necesitamos de alguien que nos asesore y nos apoye porque quieren que nuestros chicos, que tienen una discapacidad, sigan repitiendo anualmente los grados”, reclamó la madre de una niña con discapacidad al revelar: “Nos hacen firmar un proyecto integral que no están cumpliendo”. “Hay padres que se enteraron estos días que sus hijos están con un PPI y volverán a repetir de grado”, lamentó.En ese sentido, el grupo de padres denunció que sus hijos con discapacidad “son excluidos por las autoridades de la escuela de Alcaraz en los grupos de apoyo para contener a los chicos, y no se tiene en cuenta la opinión de los profesionales que asisten a chicos”.“Están discriminando a nuestros hijos, porque pretenden que aprendan a leer de corrido, pero ellos son chicos con discapacidad y les cuesta aprender”, reclamó Juan, otro de los papás, quien exigió “que no pongan trabas en el aprendizaje” de estos niños.