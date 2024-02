Carla Delgado, es la nueva Reina Provincial de los Carnavales 2024 de Victoria

En una noche llena de brillo y emoción, la ciudad de Victoria fue el escenario de los Carnavales 2024, donde se llevó a cabo la elección de la nueva reina provincial. Entre ocho destacadas representantes, Carla Delgado, quien ostentaba el título de reina del Carnaval de Concordia 2023, fue honrada con el máximo galardón.En exclusiva para Elonce, Delgado compartió su emoción y gratitud por este logro tan significativo. "Ser hoy la representante a nivel provincial es un logro increíble y es un sueño cumplido para mí", expresó.La experiencia de participar en este certamen fue descrita por Delgado como inolvidable y desafiante. "Fue una experiencia inolvidable para mí, Victoria me recibió increíblemente bien fueron instancias muy largas, una atrás de otra, muchas fueron muy difíciles y todas las postulantes eran merecedoras y capaces de representar el carnaval provincial, así que estoy muy feliz. Para mí es un logro que el Carnaval de Concordia y yo particularmente haya logrado este triunfo para hoy poder demostrar todo lo que significa el carnaval".Delgado, quien lleva 25 años participando en el carnaval desde los nueve años de edad, destacó la importancia de esta festividad para las 13 localidades de la provincia donde el carnaval continúa creciendo. "Tenemos 13 localidades en la provincia donde el carnaval no para de crecer y yo muy contenta de poder mostrar el significado del carnaval", afirmó.Además, hizo hincapié en el arraigo que siente hacia su barrio natal, La Bianca, conocido como "la ciudad del samba". "Desde los nueve años, hace 25 años, formo parte del carnaval y realmente es un sentido de pertenencia con el barrio y con aquellos que me vieron crecer y estaban muy orgullosos de que representé la ciudad", añadió emocionada.Por último, Delgado compartió detalles sobre el cierre del carnaval en Concordia y el impacto positivo que esta festividad tiene en la comunidad. "El sábado pasado fue la última noche de carnaval en Concordia, mañana se hace el escrutinio y son cuatro las comparsas que están en competencia. Es increíble lo que genera el carnaval, donde reina la alegría", concluyó.