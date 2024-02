Luna de Nieve: cuándo es, su nombre y cómo afecta a cada signo del zodíaco

Luna de Nieve: cuándo es y cuál es el origen de este fenómeno espacial

El nombre

¿Cómo afectará a cada signo del zodíaco la Luna de Nieve?

La Luna de Nieve es un fenómeno astronómico que tomará lugar la próxima semana y, como cada evento de este tipo, tendrá un fuerte impacto en la astrología. En particular, habrá una actividad emocional y espiritual muy fuerte para cada signo del zodíaco en particular.Los astrólogos destacan la importancia de los movimientos lunares y planetarios por la importancia del efecto de su energía en las personas y los signos.La luna llena de febrero tendrá lugar el próximo sábado 24 por la mañana, más precisamente su punto máximo será a las 8.30 del amanecer. Pese a que se la conoce como de nieve, este espectacular evento también tiene otros nombres.Los nativos norteamericanos la denominaron en base las heladas que se dan en el norte de Estados Unidos para estas fechas. En España, se la llama Luna del Lobo, porque coincide con la época de apareamiento de este felino (no confundir con la de enero que toma su nombre por los aborígenes estadounidenses).En India, un país marcado por la religión hindú y el politeísmo espiritual se conoce a este evento por Magh Purnima, aunque en otros lugares también se la llama luna del hambre o tormentosa por su impacto negativo en la Tierra.Pese a que el punto máximo será por la mañana, este fenómeno también podrá verse durante todo el día y hasta será visible por la noche, en caso de que haya un cielo despejado. La Luna de Nieve cae sobre la constelación de Virgo con una clara connotación en la salud, el orden y la organización.Llega la luz a tu familia y a tu hogar. La influencia de esta luna es muy positiva con armonía y paz en la casa. Es el momento de poner fin a conflictos pendientes y fortalecer lazos.Es el momento de mejorar la comunicación. Grandes oportunidades de expresar lo que sienten o piensan. Es una época ideal para aprovechar la claridad mental y poner nombre a los sentimientos o a los deseos.En este período aflora un camino de autoconocimiento y autenticidad. Es tu luna y es la que va a hacerte reflexión tus metas para renovar la confianza en vos mismo. La Luna de Nieve está marcada por Virgo y apunta a la salud.Momento de ver la luz sobre las finanzas personales. Hay que revisar las cuentes y hacer los ajustes necesarios. Habrá buenas noticias laborales.Enfoque en lo espiritual, hay que hacer introspección. Vale dedicar unas horas de la noche a la meditación y a la conexión personal. Surgirá el poder de la intuición y habrá una conexión con las emociones más profundas.Va a haber una fuerte influencia de tu círculo íntimo. Es momento de conectar con las personas que querés, pero ver quién también puede ayudar. Esos vínculos te ayudarán a cumplir tus proyectos.Habrá luz sobre tu futuro profesional. Verás con más claridad tus logros y la importancia de tu esfuerzo. Es la época de demostrar tus talentos y tu liderazgo.Período de iluminación mental, surgen nuevos conocimientos y es momento de planificar el viaje con que venís soñando. Verás distintas perspectivas de la vida.Hay luz en tu proceso de crecimiento personal. Pese a que no lo notas, cambiaste mucho y la luna lo pondrá de manifiesto. Utilizá la luz de este astro para dejar atrás costumbres viejas y avanzar hacia nuevas oportunidades.La Astrología recomienda mejorar los hábitos, apuntar a una vida más saludable y dar equilibrio. En caso de seguir estos pasos, habrá una energía renovadora con mucha más vitalidad.Tener especial cuidado con las relaciones sociales. En caso de tener pareja, habrá una mejora en la conexión emocional. Si estás soltero, es el momento para conocer a alguien.Aflora la creatividad. Es el momento ideal para poner en marcha los proyectos que tenés guardados hace tiempo. La conexión emocional y espiritual verá un fuerte impulso. Fuente: (ElCronista)