Confirman tres muertes de nenes por Síndrome Urémico Hemolítico en Córdoba

El Gobierno de Córdoba confirmó la muerte de tres nenes por Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) y nueve casos de contagio en lo que va del año. Los afectados son todos menores de 7 años.El Departamento de Zoonosis de la Dirección de Epidemiología emitió un comunicado para informar acerca de las muertes y alertó sobre los cuidados a tener en cuenta para prevenir.Según precisaron, los pacientes son cuatro bebés de 1 año, dos de 10 meses, un nene de 2 años, uno de 5 años y el último de 7 años. Todos requirieron internación en establecimientos públicos y privados de la provincia.Además, explicaron que de los dos casos confirmados en estos últimos 10 días, uno corresponde a una niña de 1 año oriunda de la Provincia de Buenos Aires que se encontraba de vacaciones en Monte de los Gauchos y fue atendida en el Hospital de Río Cuarto. En tanto el otro caso es de una nena de 10 meses de la localidad de El Tío, que recibió atención en el Hospital de Niños.Con este panorama, remarcaron que es importante recordar a la comunidad la necesidad de reforzar las medidas de prevención, sobre todo en esta época de altas temperaturas.“Es fundamental lavarse las manos frecuentemente, ingerir alimentos completamente cocidos y prestar atención al manipular y conservar alimentos. También recomendamos la consulta temprana ante la aparición de síntomas como diarrea, vómitos o dolor abdominal”, recomendó Patricia González, referente del Departamento de Zoonosis.Desde el Gobierno de Córdoba alertaron sobre los casos de SUH y aclararon que se trata de un síndrome que se presenta luego de una infección causada por un grupo de bacterias, llamadas Escherichia Coli, presentes en la materia fecal de animales y personas, que se transmite a través de alimentos o las manos contaminadas.El mismo afecta principalmente a niños y niñas, aunque también puede darse en adultos mayores y en quienes tienen defensas bajas a causa de otras enfermedades.Las autoridades informaron que las principales medidas para reducir el riesgo se deben enfocar en un adecuado y frecuente lavado de manos, la correcta manipulación, conservación y cocción de alimentos, y la utilización de agua segura para el consumo.Además, en recién nacidos, se recomienda durante los seis primeros meses de vida la lactancia materna exclusiva, y a partir de esa edad, mantener la lactancia junto con la alimentación complementaria, idealmente hasta los 2 años o más.Para los mayores de 2 años, se sugiere que consuman leche en polvo fortificada con hierro, o leche pasteurizada (la que se compra envasada) y evitar alimentos procesados sin adecuada cocción o aquellos elaborados en lugares no seguros.El SUH comienza con diarrea, con o sin sangre, dolor abdominal y vómitos. Otros síntomas de alarma son palidez, disminución en la eliminación de orina, decaimiento o irritabilidad. En bebés, niños y niñas, también se detecta por el rechazo al alimento.Si una persona presenta estos síntomas, no debe manipular ni preparar alimentos, tampoco asistir al trabajo, escuela, balnearios o piletas. Debe realizar inmediatamente una consulta médica y no automedicarse.