El próximo fin de semana largo tendrá seis días: cuándo será

Luego de lo que fueron los feriados por carnaval, que registraron un alto nivel de ocupación en la Argentina, se viene un nuevo fin de semana extra largo que tendrá seis días y es una ocasión ideal para hacer turismo por el país e incluso por el extranjero.En el cronograma 2024 establecido por el Poder Ejecutivo el próximo feriado que se viene es el 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia que rinde homenaje a los desaparecidos y las víctimas de la última dictadura militar, aunque cae domingo y no se arma un fin de semana largo.Sin embargo, una semana después se juntan las conmemoraciones de Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, por lo que se termina armando el mencionado fin de semana extra largo de seis días, que está compuesto de la siguiente manera:• Jueves 28 de marzo: Jueves Santo (declarado día no laborable)• Viernes 29 de marzo: Viernes Santo (día inamovible)• Sábado 30 y domingo 31 de marzo: continúa el descanso• Lunes 1° de abril: feriado puente turístico• Martes 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas• 1 de enero: Año Nuevo• 12 y 13 de febrero: Carnaval• 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia• 28 de marzo Jueves Santo (día no laborable)• 29 de marzo: Viernes Santo• 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas• 1 de mayo: Día del Trabajo• 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo• 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano• 9 de julio: Día de la Independencia• 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María• 25 de diciembre: Navidad• 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes• 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín• 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural• 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional• Desde el 30 de diciembre de 2023 al 1 de enero de 2024: fin de semana largo de 3 días.• Desde el 10 de febrero al 13 de febrero: fin de semana largo de 4 días.• Desde el 28 de marzo al 2 de abril: fin de semana largo de 6 días.• Desde el 15 de junio al 17 de junio: fin de semana largo de 3 días.• Desde el 16 de noviembre al 18 de noviembre: fin de semana largo de 3 días.