Regreso a clases: cuáles son las vacunas obligatorias y controles recomendados

Controles médicos

Antes del ingreso escolar, los niños deben recibir vacunas que refuerzan la protección contra enfermedades contra las cuales ya fueron vacunados durante los primeros meses de vida, pero son indispensables para mantener una protección duradera.Andrea Costa, Licenciada en Enfermería y trabajadora del Centro de Salud Belgrano, ubicado en calle Pronunciamiento, comentó aque “el calendario de vacunas obligatorio pide que se vacunen y se apliquen los refuerzos. Es la segunda dosis de triple viral, una dosis de triple bacteriana celular, se aplica la vacuna contra la polio y hace poco se agregó otra dosis de la vacuna contra la varicela, la cual deben aplicarse los niños que nacieron a partir de octubre de 2013, si es que no han tenido la varicela”.Dijo que “a los 11 años se aplica una dosis de HPV, se realiza refuerzo de la menveo y la triple bacteriana acelular”.“Tenemos un calendario muy amplio, si hay algún atraso es importante que vengan y consulten, revisen el carnet de vacunación y asistan con el mismo. Estamos dispuestos a vacunar. Vacunamos de 8 a 18 horas, de lunes a viernes”, informó.Remarcó que “la vacuna menveo estaba faltando, pero no es que no hay, sino que estamos esperando que llegue”.Para vacunarse “no hay que sacar turno, es por orden de llegada”.Guillermo Salsman, médico, comentó que “el control de salud escolar se hace al ingreso de jardín, al ingreso de primer grado y al ingreso de sexto grado”.“Siempre recomendamos hacerlos en el lugar donde siempre es atendido porque está su historia clínica y el médico lo conoce. Son controles programados para que tengan día y horario. Se revisa el estado de inmunizaciones, si necesitan vacuna, si necesitan un control cardiológico u oftalmológico”, dijo.La evaluación general “consiste en revisar el aparato respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, las etapas de desarrollo, en adolescentes el punto de vista sexual y trabajar con medidas de prevención. Se va adecuando a cada caso. Un control anual es lo que deberíamos hacer”.