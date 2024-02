Jubilaciones y pensiones de ANSES: definen de cuánto será el aumento en marzo

Sociedad La libreta de la AUH puede presentarse online hasta el 31 de marzo

Calendario de pagos

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya conocen cuánto deberían cobrar en marzo si se aplica la fórmula de movilidad, aunque esta fue suspendida por el Gobierno mientras define el aumento por decreto.Tras revelarse el índice de salarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para este trimestre, la fórmula de movilidad quedó fijada en 29,8% según la estimación del Centro de Economía Política Argentina. Pero el Gobierno no confirmó cuál será el ajuste que aplicará.La fórmula de movilidad se compone de la recaudación tributaria y el RIPTE/índice de salarios. Por eso, los jubilados ya pueden estimar un incremento similar al 29,79% que proyectó el CEPA.Con el aumento proyectado por la consultora especializada, las jubilaciones mínimas quedarían fijadas en $137.204 para marzo.Se espera además que haya bonos adicionales como ocurrió en enero y febrero. Estos fueron de $55.000 y fueron una alternativa para compensar la pérdida de poder de compra de las jubilaciones por la inflación. En marzo, para no quedar retrasados, deberían aumentar, pero todavía no hay confirmaciones oficiales sobre un nuevo bono para marzo.DNI terminados en 0: jueves 8 de febreroDNI terminados en 1: viernes 9 de febreroFin de semana largo de Carnaval: sábado 10 al martes 13 de febreroDNI terminados en 2: miércoles 14 de febreroDNI terminados en 3: jueves 15 de febreroDNI terminados en 4: jueves 15 de febreroDNI terminados en 5: viernes 16 de febreroDNI terminados en 6: lunes 19 de febreroDNI terminados en 7: martes 20 de febreroDNI terminados en 8: miércoles 21 de febreroDNI terminados en 9: jueves 22 de febreroDNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de febreroDNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de febreroDNI terminados en 4 y 5: martes 27 de febreroDNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de febreroDNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de febrero