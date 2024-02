Continúan los trabajos tras focos de incendio en Parque Nacional Los Alerces

, informaron hoy a Télam las autoridades del parque.Ahí está trabajando prácticamente todo el personal de parques nacionales. En el otro frente, en el frente hacia Esquel, está trabajando la provincia con brigadistas que han venido también de otros puntos del país", dijo a Télam el intendente del Parque Nacional Los Alerce, Danilo Hernández Otaño."Por el momento la situación es tranquila, no hay viento, no ha llegado la posible lluvia que había pronosticada para hoy pero lo bueno es que no hay viento, lo cual hace posible trabajar con tranquilidad y sobre todo que operen todos los medios aéreos que están disponibles", agregó.La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó hoy que "a través de la línea 134 podés aportar información que permita identificar a los responsables de los recientes incendios", a través de un mensaje en sus redes sociales.Se estableció una recompensa de cinco millones de pesos a través de la Resolución 54/2024, publicada este viernes en el Boletín Oficial.Para combatir el incendio, que ya afectó a una superficie aproximada de 7.808 hectáreas, "la estrategia general del combate continúa combinando acciones entre el personal de terreno y los recursos auxiliares, como las aeronaves y la maquinaria vial; en tanto que la flota de drones y el avión de observación se utilizan para monitoreo de la situación", indicaron desde el ICE.El apoyo aéreo establecido por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) cuenta con la operación alternada de helicópteros y aviones hidrantes, a demanda del Comando Unificado y unas 415 personas trabajan en el operativo, a las que ayer se sumaron 45 brigadistas provenientes de la provincia de Santa Fe, trasladados hasta el aeropuerto de Esquel en un C- Hércules 130, gestionado a pedido del Ministerio del Interior.Con respecto a los servicios turísticos habilitados, funcionan normalmente y se recomienda a los automovilistas conducir con extrema precaución en el tramo de la Ruta Provincial 71 que atraviesa el parque nacional por la gran circulación de los vehículos afectados al operativo.