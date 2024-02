Viernes con máximas de 31°: cómo estará el tiempo el fin de semana de Carnaval

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo

Luego de jornadas agobiantes donde se registraron picos altísimos de sensación térmica, durante la noche del jueves comenzó lentamente a bajar la temperatura.Para hoy se prevé que "el avance del sistema frontal se posicione sobre la provincia. Habría una recurrente etapa de inestabilidad, durante la mañana - tarde con un mejoramiento temporario que denotaría en un sensible cambio y las máximas no superarían los 31º en la zona oeste de Entre Ríos", informó el meteorólogo, Alejandro Gómez, a Elonce.El meteorólogo dio cuenta a Elonce, sobre el pronóstico para el fin de semana largo de carnaval, que abarcará del sábado 9 al martes 13 de febrero. Anticipó que el calor perdurará durante algunas jornadas, luego con las lluvias las temperaturas comenzarán a bajar y los primeros días de la semana próxima se sentirá el "ansiado alivio".Sábado: Gómez mencionó que "la situación de inestabilidad volverá a repetirse durante la mañana y luego por la tarde estaría mejorando. La temperatura podría ascender un tanto rápido llegando a valores de los 32º y con una sensación térmica elevada"."El domingo sería el mejor día del fin de semana, con un cielo nublado, temperaturas en el orden de los 33º y 34º. En tanto, la situación de inestabilidad podría manifestarse en el norte y este de la provincia", dio cuenta el meteorólogo."El lunes avanzaría un sistema frontal, proveniente del sector pampeano y sur de Córdoba, que ocasionaría probables lluvias y tormentas, algunas significativas, y generarían un descenso térmico", agregó. De todos modos, aclaró que el calor iría mermando "lentamente" y la próxima semana no será tan sofocante. En tanto, el martes el cielo estaría algo nuboso.