Samsung dejará de actualizar uno de sus celulares más vendidos

Uno de los teléfonos móviles más icónicos de Samsung en los últimos años dejará de recibir actualizaciones de software de parte de la marca.Se trata del modelo Galaxy A51, que no recibirá actualizaciones a partir de este mes de febrero. Sin embargo, esta medida no afecta las versiones que cuentan con conectividad 5G.Hay que considerar que si bien el Samsung Galaxy A51 cuenta con características que lo hacen un equipo muy útil para las tareas cotidianas de miles de usuarios que lo adquirieron, el paso del tiempo es implacable. De hecho, el modelo original fue lanzado a fines de 2019, por lo que ya cuenta con una larga trayectoria.El cese de las actualizaciones para los teléfonos Samsung Galaxy A51 afectará, como se detalló más arriba, a los modelos de la línea que no cuentan con conectividad 5G. Además, también dejarán de recibir updates los Galaxy A01 y las tablets Galaxy Tab S6 y S6 5G.Esto no significa que los equipos dejen de funcionar. Solamente implica que ya no podrán disfrutar de las más nuevas mejoras al sistema Android que se puedan lanzar en el futuro. Fuente: (ElCronista)