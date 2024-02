Justicia ordenó a obra social a proveer medicamento de $173 millones a afiliado

El Juzgado Federal de Victoria hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos a que en un plazo de 48 horas brinde a un menor la cobertura del 100% “de toda cobertura médico asistencial integral que tenga indicada o que se le indique en el futuro para paliar su enfermedad hipertensión pulmonar severa”.



En particular, la entrega “inmediata del medicamento Treprostinil Solución para Inhalar Ampollas 2.9 ml /1,74 mg (0,6 mg/ml) ello por la cantidad de dosis y cantidad de tiempo que deba durar el tratamiento conforme lo determine la médico tratante, doctora Mariana Cazalas, cardióloga infantil”, según dispuso la jueza federal de Victoria, Analía Ramponi.



Según explicó Arnoldo Schmidt, gerente de Administración de Iosper, esa especialidad medicinal que la Justicia Federal obligó al Iosper a suministrar a ese menor tiene un costo de $173.963.532, 91, según la cotización al 12 de enero último. “Pero la semana que viene, cuando se publique el índice de inflación de enero, seguro aumenta”, advirtió.



«Durante toda la vida de este afiliado debe recibir esa medicación que Iosper debe cubrir y suministrársela cada 60 días. Entendemos que la salud no tiene precio, todos estamos de acuerdo en eso. Pero sí tiene un costo y es la obra social provincial la que debe afrontarlo. En estos momentos, el presidente de Iosper (Fernando Cañete) está abocado a lograr el mejor descuento que se pueda conseguir por este medicamento entre los proveedores. Los $173 millones es el precio de venta al público, pero confiamos en lograr una mejor cotización. Veremos qué rebaja se puede conseguir», señaló.



No obstante, apuntó, desde el 11 de diciembre hasta acá el costo de los medicamentos ha crecido de modo exponencial, principalmente aquellos que están atados al dólar. En Iosper, aseveró Schmidt, el 50% del gasto mensual en medicamentos lo absorben las especialidades médicas de alto costo. (Entre Ríos Ahora)