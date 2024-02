Con batucada, espuma y ritmo, Santa Elena vivió su tercera noche de carnaval

Testimonios de la gente

Ritmo, color, alegría y estilo fueron parte de esta noche de emoción y reencuentro en la edición 2024 del Carnaval “Viví la Pasión” de la localidad de Santa Elena.transmitió en vivo en el marco de “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que le dieron prestigio a Entre Ríos y la región.Un grupo de adultos que llevaban la bandera de Babiyú fue la primera en entrar en contacto con Elonce: “Soy babiyucera desde hace ya 50 años. Somos del corazón desde que se inició. No bailé, pero tengo un hermano que cumple los 50 años desfilando”. Acerca de lo que representa, Raquel manifestó: “Es una hermosura, lo esperamos con ansías al carnaval en Santa Elena porque se vive el carnaval y se disfruta mucho”.Micaela, que forma parte de la comparsa Babiyú, destacó que “es el sexto año en el que bailo”. También hizo hincapié en el medio centenar: “Estamos muy contentos y muy manija”. Sobre su desempeño en el corsódromo, afirmó: “Siento mucha alegría y la pasión de la gente”.Una pareja santaelense aseguró que “hace años que venimos” y que “representa todo”. Además, comentó que la efervescencia por el carnaval “se transmite” de generación en generación al hablar de la presencia de sus cuatro nietos.Un grupo de amigas de Campana, de la provincia de Buenos Aires, enfatizó que harán fuerza por Itá Porá. “Me gustó la tranquilidad del canal, es hermoso y la verdad es muy lindo”, resumió.José Albornoz, oriundo de Paraná pero radicado en Santa Elena hace 15 años, llegó con su madre de 102 años para poder ver juntos como los más pequeños formaban parte de Itá Porá. “Siento mucha alegría, mucha emoción y estamos muy contentos”, confesó el hombre.Otra joven que también estaba en las tribunas a la espera de participar con Babiyú calificó esa oportunidad con “pasión, amor y muchas cosas me generan este carnaval”. También se encontraba una mujer santafesina que manifestó que “le hago la hinchada a todas las comparsas”.A medida que avanza el carnaval, larealizó su despliegue en el Corsódromo Municipal. La comparsa que surgió en el año 2000 demuestra la fuerza, y alegría carnavalesca característica de toda la comunidad.Un santaelense que se estaba en el corsódromo dialogó cony expresó: “Hace muchos años que uno hace esto y aunque lo había dejado hace un tiempo, volví”. Además, agregó: “Es algo que no podes dejarlo, siempre está latente volver”.Juana aseguró a Elonce que “está disfrutando” formar parte de Itá Porá un año más. A sus 77 años, forma parte hace nueve años y fue reina de la antigua comparsa que llevaba el mismo nombre.Cristian, que formaba parte también de la comparsa caracterizado como el hombre lobo comentó su trayectoria en Itá Porá: “Hace nueve años que estoy en la comparsa”.fue la segunda comparsa en salir en vivo en el corsódromo, que mostró algunos de sus bailes más característicos. Lo hizo en compañía de algunos ritmos de la banda entrerriana Ke Personajes.