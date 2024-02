Tras derogación de la ley, “es probable que se vuelquen inmuebles al alquiler”

Sociedad Predominan los contratos de alquileres cortos con suba trimestral o semestral

Los contratos de alquiler pactados durante el último mes, tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Alquileres, son en su mayoría de corta extensión, con plazos de entre uno y dos años, con ajustes trimestrales o en el mejor de los casos cada seis meses.Al respecto, el corredor inmobiliario Héctor Cejas aseguró aque,que había ocasionado “muchos problemas porque aceleró la inflación del precio de los alquileres”.“Las viejas leyes no permitían tener actualizaciones más periódicas para acompañar el proceso inflacionario”, fundamentó Cejas y apuntó que, “la derogación de la última ley de alquileres, que provocó la mayor inflación en los precios,. “Se aceleran los precios de los alquileres y los salarios todavía no los están acompañando –analizó-, pero si lo comparamos con el proceso inflacionario, los precios de los alquileres siguen estando por debajo”.y aún no está reflejando la situación que se aprecia en Buenos Aires, donde ya hay propiedades que se están poniendo en alquiler”, comentó Cejas al revelar queporque en el contexto de precio relativo respecto de venta, que todavía no se ha acomodado a la realidad, estamos ante precios de venta en pisos históricos”, explicó y ejemplificó: “Ante un piso de venta a precios históricos y una locación relativamente aceptable en términos contractuales, es probable que se vuelquen inmuebles al alquiler y eso aumente un poco la oferta y estabilice los precios”.De igual manera insistió con respecto a que “la presión de la demanda tira los precios para arriba porque en Paraná sigue habiendo poca oferta para alquilar en vivienda permanente”.En relación a la demanda de estudiantes universitarios, el corredor inmobiliario mencionó que antes llegaban solos a Paraná y ahora lo hacen en grupos. “La capacidad de pago para afrontar el gasto de un departamento por una sola familia se está revirtiendo y vuelve a aparecer el pedido de dos o tres familias para sus hijos en un departamento de uno o dos dormitorios”, comentó Cejas.“Hay contratos que quedaron irrisoriamente desactualizados y sobre todo los que tienen más de dos años; eso hace que los propietarios intenten o exijany que, si las partes se ponen de acuerdo, no debería ser un problema”, explicó Cejas en relación al pedido de un monto extra que los dueños de los inmuebles están solicitando por fuera de contrato.