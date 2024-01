Se renueva la esperanza por la salud de Milagros: fue trasladada a Buenos Aires

Milagros Martínez, la adolescente de 16 años que nació con una malformación congénita en el esófago, finalmente, este miércoles, fue trasladada a Buenos Aires, pudo confirmar. Se recordará que su familia había interpuesto un amparo judicial que obligue a su obra social a cubrir el traslado y continuidad de su atención en el centro asistencial especializado.“Mili está estable, está siendo trasladada en una ambulancia de alta complejidad a Buenos Aires”, confirmó asu tío, Javier Ernst.Finalmente, en las últimas horas, se confirmó que el fallo judicial fue a favor de la salud de Mili y la obra social efectuó una transferencia a la Fundación Hospitalaria de Buenos Aires para que ella pueda ingresar a internación y ser sometida a los primeros estudios que permitan mejorar su calidad de vida, pudo saberMilagros nació con atresia de esófago, una malformación congénita por la que el esófago no se desarrolla apropiadamente y provoca un trastorno del aparato digestivo, debe utilizar de manera permanente su mochila de oxígeno para poder respirar y una sonda gástrica por la que está obligada a alimentarse con una leche especial.Se recordará que la adolescente, oriunda de General Racedo, estuvo internada en Terapia Intensiva del Sanatorio La Entrerriana, en la ciudad de Paraná. Allí recibió un tratamiento específico, pero provisorio y paliativo, ya que dada la complejidad del cuadro requiere una intervención invasiva. Desde su niñez hasta la fecha lleva afrontadas más de 42 cirugías. Sin embargo, su supervivencia no depende de la resistencia de su organismo, sino de sobrepasar trámites burocráticos y revertir la negativa de la obra social a cubrirle el traslado y continuidad de su atención en el centro asistencial especializado, donde se atendió desde los primeros ingresos al quirófano.“Con el traslado a Buenos Aires, será un volver a empezar porque habrá que esperar a que la estabilicen y demás”, indicó el tío de Mili al mencionar que su sobrina debe ser sometida a tres cirugías: gastrostomía, sonda y un anillo vascular.“Gracias a la peña solidaria del viernes, recaudamos 3.2 millones de pesos que depositamos en una cuenta bancaria para Mili; y con ese dinero, junto a su familia, podrá subsistir la internación en Buenos Aires porque la obra social no cubrirá todo”, explicó Ernst al agradecer a la comunidad por haber participado del evento.El abogado que representa a Milagros ante la Justicia, Marcos Pita, explicó aque el amparo judicial fue para que la adolescente pueda ser asistida en el centro médico especializado de Buenos Aires: “Se dictó una sentencia la semana pasada, las obras sociales no la cumplieron por varios días, por lo que el próximo paso era poder embargar las cuentas de las obras sociales para efectivizar la sentencia. Afortunadamente, durante el fin de semana, el conflicto se destrabó y, este martes, una de las dos obras sociales cumplió con la sentencia y cubrió el tratamiento”.En lo referido a la cuestión jurídica, el letrado ponderó el logro para que la obra social cumpla con la sentencia judicial “porque la cirugía es bastante costosa y el embargo de las cuentas iba a demorar muchísimo tiempo más”.Y agregó: “Las dos obras sociales apelaron la sentencia judicial de primera instancia, pero ya contestamos las dos apelaciones y se eleva a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, donde se dictará una nueva sentencia”.