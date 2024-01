En 2023 aumentaron 44% las muertes por siniestros viales en departamento Paraná

Foto: Ilustrativa

Los siniestros viales se cobraron 23 vidas en 2023 sólo en el departamento Paraná –en promedio, casi dos muertes por mes–, una cifra que superó sensiblemente a la cantidad de fallecidos en 2022: en ese caso fueron 16 las víctimas fatales en incidentes de tránsito. Es decir, se incrementó en un 44% la cantidad de personas fallecidas en rutas y localidades de este sector de la provincia.



Los datos fueron suministrados por la División Accidentología Vial, que depende de la Dirección Criminalística de la Policía de Entre Ríos (PER). El comisario principal Alberto Martín Grinóvero, jefe de esta dependencia, es licenciado en Accidentología Vial, tiene amplia experiencia en esta problemática, y señaló a Uno: “El año pasado tuvimos 728 intervenciones en siniestros viales, pero hubo 464 intervenciones en las que terminaron siendo lesionados leves. En tanto, se registraron 189 lesionados graves, y hubo 22 siniestros en los que resultaron 23 personas fallecidas en el momento del hecho o en los días posteriores”.



Aumentó en relación a lo que fue el 2022, que hubo 16 fallecidos”, indicó el comisario Grinóvero, quien subrayó: “Una muerte es triste en cualquier sentido, y la cantidad debería ser cero”.



Sobre estas estadísticas, explicó: “En nuestra dependencia intervenimos con el personal en los lugares donde hay un accidente en el que hay lesionados graves y fallecidos, dentro del territorio del departamento Paraná. Esto incluye la capital de la provincia y todas las localidades y rutas dentro del departamento”.



Con respecto a cuáles fueron las causas más frecuentes que provocaron los incidentes de tránsito a los que asistieron, comentó: “Siempre hablamos del tema de la causalidad siniestral y del total de los 728 accidentes, sigue siendo la principal causa el no respetar la prioridad de paso, que se ubicó en el primer lugar. El segundo, no muy lejos, son los giros, que pueden ser en encrucijadas o ingresos a predios frentistas, es decir, cuando uno va a mitad de calle, gira a la izquierda para ingresar a su domicilio, y en el otro sentido viene otro vehículo y se genera una colisión. Y la tercera es la pérdida de control del vehículo, que casi siempre involucra a un solo vehículo, y se da en ruta y en ciudad también”.



Sobre este punto, aclaró que puede generarse por múltiples variables, como la velocidad excesiva, o porque el conductor se durmió, se descompuso, se desconcentró y mordió la banquina, entre otras. Refirió: “Hay varias causas que se pueden subdividir en esa pérdida de control. En realidad, lo que es evidente es que no interviene otro vehículo que la provoque, sino que es el mismo propio conductor que pierde el control de su unidad y desencadena en un siniestro vial”.



“Entre esos tres ítems, suman casi el 55% de las causales de siniestros viales en los que tenemos nosotros intervención”, dijo, y precisó: “Entre esas tres causales, el no respetar la prioridad de paso constituyó el 23,42% de los casos en los siniestros en que nosotros intervenimos. El 18,51% fueron los giros. Y un 13,46% fue la pérdida de control del vehículo”. (FM Estación Plus)