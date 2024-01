Caso Milagros: la Justicia define si embarga las cuentas de la obra social

GENERAL RACEDO - ENTRE RÍOS

?Se realizó la Peña Solidaria “Todos por Mili” con gran marco de público??.

Javier Martínez, papá de Mili y Javier Ernst, tío de Mili, agradecieron el acompañamiento de empresas, comercios, colaboradores, artistas, público, a todos lo que se sumaron con su aporte!!!

?GRACIAS POR AYUDAR!!!

Primera parte. Publicada por Mirada Profunda en Domingo, 28 de enero de 2024

, tiene 16 años y estuvo internada en Terapia Intensiva del Sanatorio La Entrerriana, en la ciudad de Paraná. Allí recibe un tratamiento específico, pero provisorio y paliativo, ya que dada la complejidad del cuadro requiere una intervención invasiva. Desde su niñez hasta la fecha lleva afrontadas más de 42 cirugías. Sin embargo, por estos días su supervivencia no depende de la resistencia de su organismo, sino de sobrepasar trámites burocráticos y revertir la negativa de la obra social a cubrirle el traslado y continuidad de su atención en el centro asistencial especializado, donde se atendió desde los primeros ingresos al quirófano.Mili nació con atresia de esófago, una malformación congénita por la que el esófago no se desarrolla apropiadamente y provoca un trastorno del aparato digestivo. A través de una sonda gástrica, está obligada a alimentarse sólo con una leche especial. Además, por una fibrosis pulmonar, debe utilizar de manera permanente su mochila de oxígeno para poder respirar., expuso su punto de vista sobre lo acontecido hasta ahora en la trama judicial en la peña solidaria realizada el viernes a la espera de la decisión del juez federal Leandro Ríos: “. Hoy le toca a Mili y sé que hay mucha gente que no puede tener oportunidad de hacer esto, pero lo está padeciendo lo que pasa con las obras sociales”.Foto: gentileza de Mirada Profunda“Nosotros venimos peleando y desde que Mili en octubre se tenía que hacer un cambio de una sonda gastrointestinal con la que se alimenta. La obra social no lo cubre, se hizo un recurso de amparo, el cual no la cumple en la sentencia”, continuó.Por otra parte, comentó cómo siguió el problema de salud de su hija: “La sonda cuando llega resulta que no era la indicada. En vez de ir al intestino, al ser muy corta va al esófago y esto le produce una neumonía y el 23 de diciembre vimos que se podía realizar con los cirujanos del Sanatorio La Entrerriana. No pudiendo colocar la sonda que correspondía, ellos deciden derivarla a los especialistas que siempre la atendieron con sus más de 40 operaciones”.Tras no poder mediar la llegada de la niña hacia Buenos Aires –la obra social quería llevarla a un hospital público en Córdoba- “”.Por último, destacó qué debe realizar Milagros para seguir con vida: “”.