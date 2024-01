Casi 20 mil personas disfrutaron de la cuarta noche del carnaval de Gualeguaychú

¿Cómo continúa el Carnaval del País?

Entradas CUD

La cuarta jornada del carnaval de Gualeguaychú comenzó a las 22 horas con el paso de O’ Bahía que presenta “Vuela” bajo la dirección de Fabián Scovenna, continuó “Valkë, ser nórdico antiguo del oeste”, la propuesta de Papelitos dirigida por Juane Villagra, prosiguió Marí Marí con su “Amanecer prometido”, la apuesta de Gregorio Farina y cerró la noche Kamarr que muestra “Chá, la revelación de la tierra” dirigida por la dupla compuesta por Fabián Butteri y Raúl Galarraga.El despliegue escénico, cargado de color y esplendor con gran presencia de fervoroso público fue el marco ideal para cerrar el primer mes de Carnaval, cumpliendo cuatro noches superadoras que se vivieron con un clima ideal en cada jornada lo que hace prever un febrero más que prometedor. Quedan seis noches de fuerte competencia, entre ellas el fin de semana largo de Carnaval.Todos los sábados de febrero y el fin de semana largo de Carnaval (10, 11 y 12 de febrero).Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse en forma presencial en la boletería del Corsódromo de martes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, los sábados de 9 a al cierre en horario corrido.También pueden comprarse tickets y ubicaciones en www.ticketek.com.ar Los residentes en el departamento Gualeguaychú cuentan con el beneficio del 50% de descuento en el valor de la entrada general, siempre y cuando sea adquirida en forma presencial presentando DNI que acredite el domicilio. Dicho beneficio no es válido para las noches del fin de semana largo de Carnaval.Por otro lado, para la noche del sábado 3 de febrero se mantiene el descuento del 20% en las ubicaciones en sillas de los sectores 2, 3, 4 y 5.En común acuerdo con el Área de Accesibilidad de la Municipalidad de Gualeguaychú, se dispuso una nueva modalidad para el ingreso al espacio accesible.El Corsódromo cuenta con un espacio especialmente diseñado para que personas con discapacidad motríz puedan acceder y disfrutar del mayor espectáculo a cielo abierto del país. El mismo fue remodelado el presente año permitiendo un fácil acceso y permanencia.Las personas que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) cuentan con el beneficio de una entrada sin cargo y para un acompañante si el carnet lo habilita, sujeto a disponibilidad. Aquellas personas que no tengan discapacidad motríz, podrán acceder a cualquier ubicación del Corsódromo, es decir tanto a las tribunas gratuitas como a los lugares pagos siempre y cuando adquieran la ubicación.Para permitir que todas las personas tengan la posibilidad de ver el Carnaval del País, en consonancia con el Área de Accesibilidad se estableció que quienes retiren entradas sin cargo para una de las fechas establecidas para este año, no podrán buscarlas para la fecha siguiente generando una rotación, concediendo igualdad para quienes cuenten con el CUD.Vale aclarar que, para el fin de semana largo de carnaval (10, 11 y 12 de febrero) también se estableció el sistema de rotación en la entrega de las entradas sin cargo, es decir que las personas que posean CUD podrán retirar el ticket para una de las fechas.