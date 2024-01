Con mucha concurrencia, Sauce de Luna disfrutó la Fiesta del Pan Casero

Testimonio de la gente

María Cuevas: "Para nosotros es una bendición recorrer nuestras fiestas"

La tercera jornada de lase llevó adelante con mucha alegría, una multitud con sus sillones y los hornos de barro. El evento contó con entrada libre y gratuita para la duodécima edición.transmitió en vivo desde el lugar en el marco de Nuestras Fiestas, que tiene como objetivo divulgar los diferentes eventos tradicionalistas, regionales, culturales, deportivos y artísticos de la región.Como suele suceder en cada fecha, se renovó la cartelera de shows y concursos que se desarrollaron en los alrededores del predio.Un pan de tres metros que fue directo al horno de barro y una de sus elaboradoras dialogó con: “Empezamos a las seis de la tarde. Entre el amasado tuvo dos horas y estacionado otras dos”.Al mismo tiempo, otra cocinera acotó que “todos esperan el pan gigante”. En cuanto a su cocción, tiene que estar “dos horas en el horno bien despacio. Calculamos que va a salir espectacular”. También afirmó que el destino será para el público presente en Sauce de Luna.También comentó que su trabajo en este evento es desde hace 12 años: “Desde la primera fiesta que estoy trabajando con el pan casero. Ya es costumbre y es algo muy lindo participar todos los años”.Un par de hombres oriundos de Cerrito también formaron parte de la duodécima edición de la Fiesta del Pan Casero: “Está mi hermano acá por la zona y por eso nos venimos”. Además, agregaron que también van a bailar chamamé.“La fiesta es hermosa, me encanta y acá estoy con mi familia”, enunció una mujer que llegó desde Paraná para la tercera noche.Desde Santa Elena tampoco quisieron ausentarse y un gaucho expresó que “este es mi primer día y mi primera fiesta también. Es muy lindo todo, el biale, la organización y desde que entramos nos atendieron muy bien gracias a Dios”. Asimismo, agregó que “este es un lugar donde se siente la identidad entrerriana”.En primer lugar, recordó que no sucedió este sábado su primera presentación: “En el 2022 estuvimos por primera vez y hoy nos encontramos nuevamente acá.“Es un orgullo estar arriba del escenario porque esto atrae mucho al turismo también y a mí me gusta hacer este repertorio porque cuando viene gente de afuera conozca de nuestra cultura, nuestros ritmos y autores”, amplió.Por otro lado, reveló que parte de su trabajo “es hacer un repertorio variado y adaptado al lugar. Sabemos que la gente viene a divertirse, a pasarla bien y también a bailar”.La Fiesta del Pan Casero mostró al público la finalización de un trabajo en conjunto entre varios cocineros, que consistió en la producción de un pan de grandes dimensiones. Tras el traslado a una mesa, se llevó a realizar el posterior corte y entrega de trozos a algunos de los presentes.