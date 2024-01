Urdinarrain vivió la última noche de la Fiesta Provincial del Caballo

Sociedad Imponente desfile de tropillas en la Fiesta del Caballo en Urdinarrain

contó con la presencia de varios artistas que estuvieron en conjunto con el campo de jineteada. Se llevó adelante en el Predio Municipal de Urdinarrain.transmitió en vivo.Este sábado empezó la jornada con el desfile tradicionalista por las calles de Urdinarrain, dondepudo presenciar el saludo de los caballos a la multitud que se acercó a ver en las veredas.En el marco de la Fiesta Provincial del Caballo, Marcelo Heidenrreiche, titular de la Asociación de las Cooperadoras de las Escuelas de Urdinarrain (ACEDU), manifestó: "Fue todo un desafío este año porque nos tocó un año complicado en todo sentido. Lamentablemente tuvimos la enfermedad equina que fue muy triste por la mortandad de los caballos, pero con la ayuda de Senasa y de los veterinarios de la provincia, pudimos hacer el desarrollo de la fiesta, tanto en el campo de jineteada como en el desfile”.“Hace unos 20 días que empezamos a tener reuniones con los veterinarios, tanto locales como de la provincia, junto con Senasa para poder desarrollar la fiesta porque la veíamos muy complicada”, agregó.Asimismo, sostuvo: “El tema del desfile fue muy conversado porque la idea era de no suspenderlo, ya que es algo tan tradicional en Urdinarrain donde convoca a tantas agrupaciones. Al ser algo programado, estuvo prolijo y había muy buen nivel de caballos, así que estamos muy contentos”.Finalmente, indicó: “Este año no esperábamos un gran marco de artesanos. Todo lo recaudado de la fiesta será destinado a la escuela y siempre dejamos un remanente para volver a hacer el evento el año que viene”.Con los casos de encefalomielitis equina que ocurrieron en el país y en la provincia, hubo festivales que se suspendieron, pero en Urdinarrain se llevó a cabo un sólido trabajo para poder realizar la 32º edición.Marisel Ramos, veterinario que está en el evento, destacó en primer lugar: “Con Emiliano Sánchez y cuatro veterinarios más trabajamos desde hace ya un tiempo en principio para reunirnos con la gente de ACEDU que estaban un poco miedosos sobre todo por el fesfile. Sabíamos que es un evento que reúne muchos trabajos. Nos reunimos en varias oportunidades, hablamos para que se realice el desfile porque es parte del corazón de la fiesta. Generalmente vienen más de mil caballos, pero este año se redujo un poco. Lo importante es que se pueda llevar a cabo y que se cumplieron todos los requisitos sanitarios que estaba pidiendo para poder llevar adelante semejante evento”.“Todos estamos a favor de que este tipo de eventos se lleve a cabo. A nosotros particularmente nos gusta. Nos pusimos a disposición de Marcelo (Heidenrreiche), de ACEDU e hicimos un lindo trabajo”, agregó.Por último, hizo hincapié en las labores que se llevaron a cabo: “En realidad (el trabajo) consistió en el control de todos los caballos que participaron. Ayer y hoy recibiendo a todas las agrupaciones que vinieron controlando antes del desfile Se armaron planillas y se acordó que cada agrupación controle sus caballos. Se pedía anemia y vacuna de encefalomielitis. Durante la fiesta también hay que estar atento si hay algún accidente”.Emiliano Sánchez, por otra parte, destacó: “De nuestra parte, que nos gusta esto, es un orgullo. Más que en mi caso que soy de acá. Estar controlando que se vacune sobre todo contra la anemia es un rol muy importante”. Además, agregó que su amor “nació desde muy chiquito. Desde los cinco años desfilando. También participaba de los eventos trabajando”.Desde muy temprano comenzó a verse gente que comenzó a llenar las tribunas del Predio Municipal de Urdinarrain. Elonce dialogó con algunos de ellos para conocer cómo la estaban pasando.Una mujer calificó como “muy linda” la propuesta que se desarrolló. Asimismo, expresó: “”. Uno de los compañeros que tenía la vestimenta de gaucho, sostuvo que marcha “todo bien” en la fiesta.Ulises González, oriundo de Escobar, que también estaba vestido para la ocasión, estuvo presente en el desfile previamente: “Fui un rato y después me vine acá”. También agregó que ya estuvo presente en otras ocasiones y ganó un concurso de riendas.“Nos tocó un clima espectacular con mucho público y todos los espectáculos se desarrollaron de la mejor manera. Temíamos por cuestiones sanitarias que no se pudiera llevar a cabo el desfile, pero eso se pudo solucionar con autoridades provinciales que nos acompañaron para que no ocurra ningún inconveniente”, expresó.“Ayer tuvimos la visita de nuestro gobernador de la provincia, donde nunca tuvimos la suerte de que nos acompañara un primer mandatario, así que eso nos da valor y reconocimiento con las autoridades provinciales. Es una fiesta que la venimos trabajando y tratamos de que crezca todo el tiempo”, agregó.Con respecto a la encefalomielitis equina, indicó: “Se comunicó el director de Ganadería de la provincia para ponerme al tanto de la situación y se pusieron a trabajar en esta cuestión. Toda la gente que desfila y anda en este ámbito, conoce el tema, pero otros quedaron afuera por no estar en condición. En Urdinarrain desfilaron más de 1.500 caballos por la calle principal de nuestra ciudad y este año no se pudo dar, pero lo importante es que la fiesta se pudo realizar”.En cuanto a las agrupaciones, afirmó: “Urdinarrain se viste de fiesta y no únicamente el predio se acondiciona para que este ordenado, sino la ciudad entera disfruta del evento. Tratamos de manera ordenada, de seguir creciendo”.Finalmente, sostuvo: “La patria se hizo a caballo, no únicamente en nuestro país, sino en el mundo. Dicho animal ha sido el motor y la energía que no pudimos desarrollar. Estamos rodeados de la actividad rural donde al caballo se lo sigue utilizando y respetando, entonces para nosotros es una manera de homenajearlo”.Mucho público se quedó pasada la medianoche en el Predio Municipal, donde tuvo la oportunidad de verse a los jinetes tratar de mantenerse sobre el caballo que daban algunos saltos impresionantes en algunos casos.A su vez, desde un pequeño escenario se encontraban los payadores que animaron al público que estaba sentado en sillones observando el espectáculo.