Imponente desfile de tropillas en la Fiesta del Caballo en Urdinarrain

Urdinarrain vive una edición más de la Fiesta Provincial del Caballo. El evento cuenta con espectáculos, folclore, pialadas de novillitos, fogón criollo y bandas en vivo, además se realizó uno de los desfiles más importante de la provincia, donde participaron 14 tropillas que partieron desde el ingreso a la localidad, continuaron por las calles de Urdinarrain y finalizaron en el polideportivo municipal.

Una mujer oriunda de la localidad de Urdinarrain dijo que "es la fiesta más esperada en la ciudad. Estoy disfrutando de todas las agrupaciones por iguales. El miércoles fuimos al polideportivo".

Entre algunas de las particularidades que se pudo observar en el desfile, fue la presencia de varios jóvenes que estaban delante del caballo. En ese sentido, una niña expresó: "Me gustan mucho los caballos manchados. En unos años me veo arriba de los caballos. A la ciudad la veo linda".

Dos jóvenes de Urdinarrain que también presenciaron el desfile destacaron que "está muy bueno el desfile. A lo tradicional se vuelve. Este año no hubo tantas agrupaciones, pero nos gustaría participar alguna vez. La ciudad tiene mucho turismo".

Un hombre, oriundo de Concepción del Uruguay, señaló: "Hermosa tarde y muy buen desfile. Todos los años estamos presente. Nací en el campo, pero soy jubilado así que no ando más a caballo. Es una buena satisfacción porque se conserva la tradición".