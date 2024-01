Continúa el incendio en el Parque Nacional Los Alerces: arrasó con 577 hectáreas

El incendio en la zona del arroyo Centinela, a la altura de bahía Rosales del lago Futalafquen en el Parque Nacional Los Alerces en Chubut, continuaba hoy activo "fuera de control" y se extendía hasta alcanzar una superficie de 577 hectáreas, con riesgo de incendio "nivel extremo", confirmó el jefe del departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional, Mario Cárdenas, y la Administración de Parques Nacionales.En tanto, brigadistas y personal del Servicio provincial de Manejo del fuego luchaban por controlar las llamas y resguardar a poblaciones cercanas en Esquel y Trevelin."El incendio se extendió hasta alcanzar una superficie de 577 hectáreas y la cabeza del fuego salió de la jurisdicción del Parque y entró a la provincia", informó hoy a Télam Cárdenas.El titular del ICE agregó que "se están reforzando y metiendo mucho trabajo en el flanco derecho del incendio, porque en el caso de que las llamas bajen desde la montaña hacia la ruta, ahí es donde hay viviendas, poblaciones; por eso, los trabajos se van a concentrar ahí hoy".Además de quemar bosque nativo, las llamas afectaron a especies como ñire, laura, caña cohiue, lenga.Cárdenas enfatizó que "el incendio está fuera de control" y advirtió que las condiciones climáticas "son adversas porque seguimos teniendo mucho viento y temperatura alta, lo que dificulta bastante las tareas en el Parque Nacional", el cual fue declarado sitio de patrimonio mundial por la Unesco en el año 2017.El reporte de incendios forestales de la Administración de Parques Nacionales, publicado hoy corrobora la situación del foco ígneo en el Parque Nacional.Dado su comportamiento extremo, se mantiene el estado de "Riesgo de incendio nivel extremo", debido a que durante el día de hoy "se prevé vientos del sector oeste (entre 10 a 20 kilómetros por hora) con ráfagas, de 20 a 30 kilómetros por hora, los cuales irán en aumento a partir de la tarde, con un estimativo de entre 40 a 60 kilómetros por hora", señaló el reporte oficial.A estas características meteorológicas se le suma una temperatura máxima esperada de 28 grados y un 30 por ciento de la humedad relativa."Durante la noche, el fuego continuó con un comportamiento extremo, en sentido al cerro la Torta", añadió.A su vez, se detalló que el operativo realizado por bomberos voluntarios de Esquel y Trevelín "fue exitoso ya que no se vieron afectadas las viviendas, ni infraestructuras de área protegida" y que se mantiene una ambulancia del puesto sanitario Villa Futalaufquen, para cualquier eventualidad.Se recordó la prohibición del uso de drones en el Parque Nacional, extremar las medidas de uso del fuego en el área protegida y se informó que se debe llamar al ICE en caso de divisar un incendio forestal, al número 2945- 548822.Por su parte, el guardaparque del Parque Nacional Los Alerces, Danilo Hernández Otaño, explicó que el foco de incendio se encuentra en el área de bosque nativo, "donde no hay camping ni personas"."Si bien los acampantes del camping a orillas del Lago Futalaufquen ven el incendio, no corren riesgo los visitantes ni tampoco quienes circulen por la ruta provincial 71", aclaró a Télam.Según Otaño, a los medios aéreos activos, se incorporó un avión para la observación.El incendio comenzó el jueves por la noche, con dos focos muy próximos uno del otro. La propagación del fuego hizo que ambos se unieran transformándose en un solo incendio que pasó de afectar a 65 hectáreas de monte nativo hasta 577 hectáreas y continúa expandiéndose.La cuenta de Instagram de la Administración del Parque Nacional Los Alerces, informó que durante la jornada de ayer, se incorporaron al trabajo del combate del fuego, personal del Servicio provincial de Manejo del Fuego con base en la localidad de Golondrinas.También se encuentra trabajando personal de Parques Nacionales, Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios, Gendarmería, Prefectura, Defensa Civil Esquel.En cuanto a los recursos, se utilizaron un autobomba, dos helicópteros, quince camionetas, una cisterna, dos maquinarias viales, dos aviones hidrantes, una estación meteorológica, cuatro drones, 16 bomberos que trabajan en el lugar junto con 26 brigadistas del Servicio Nacional del Manejo del Fuego.A partir de mañana se incorporarán 40 combatientes del SNMF de base Golondrinas y Brigada Centro.Durante la noche de ayer, un dron sobrevoló el incendio para evaluar el comportamiento del fuego.A su vez, personal del Parque detalló que "las dotaciones de bomberos de las localidades de Esquel y Trevelín están presentes resguardando a las poblaciones cercanas al incendio".Asimismo, se recordó tomar "máxima precaución al transitar la ruta 71" y que se encuentran cerrados los caminos internos del Cerro La Torta, El Dedal, Alto El Petiso, Cocinero, Quebrada del León y La Balsa.Se ratificó la prohibición de hacer fuego en las áreas de uso libre, recomendaron permanecer atentos a las indicaciones dentro del Área Protegida y a los visitantes, "elegir otro día para visitar el Parque".