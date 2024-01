Folclore y gastronomía: Sauce de Luna vive la Fiesta del Pan Casero

Espectáculos musicales

Sauce de Luna vive la segunda noche de la 12º edición de la Fiesta del Pan Casero. La misma se llevará a cabo hasta el domingo, con entrada libre y gratuita.transmite en vivo desde el lugar en el marco de Nuestras Fiestas, que tiene como objetivo divulgar los diferentes eventos tradicionalistas, regionales, culturales, deportivos y artísticos de la región.Como en cada edición, el festival cuenta con diversos espectáculos musicales y se realizará un concurso gastronómico.La fiesta inició el jueves con la denominada “Noche Joven”. En tanto, este viernes continúa con una gran peña folclórica que presenta una variada cartelera artística en la que se destacan grupos chamameceros y de chamarrita.Se presentarán:-Ballet oficial-Yazmín Carlasare-Laureano Abrego-Enzo Galván Grupo-Litoral Tagüe-Academia de Danzas Llankiray-Juan Manuel Bilat-Robertito Luna y su conjunto-Rocio Quiroz-Moncho Gamarra-Uco Gómez-Los Picantes del Chamamé-La Nueva Fuerza del ChamaméEl Ballet oficial ya es un número asegurado dentro de la Fiesta del Pan Casero, que vive su duodécima edición. Ya habían estado el año pasado y nuevamente volvieron a decir presente en esta ocasión.Estuvieron arriba del escenario cerca de 40 minutos, donde mostraron algunas de las danzas tan características que tiene nuestro país.Yazmín Carlasare fue la ganadora del certamen nuevos valores 2023 y tuvo la oportunidad de presentarse ante un gran marco de público a minutos de cumplirse las 23 horas.Una mujer oriunda de Villaguay contó que “es la primera vez que vengo. Me vine directo a conocer la fiesta. Me compré un pan casero, me encantó. Es un sueño hecho realidad”.Otra mujer dijo que “yo compré torta asada, es muy pero muy rica. Soy de Villaguay. Vinimos en grupo. En mi caso ya vine como cuatro o cinco veces. Me encanta el folclore”.“Soy de Sauce de Luna, pero vivo en Bovril. Es un evento hermoso. Probamos el pan casero, estaba muy rico. Vinimos a bailar chamamé”, dijo otra mujer a Elonce.Un hombre comentó que “somos de Federal, estamos a 50 kilómetros. Vinimos a conocer y es hermosa, hay muchísima gente. Mi nena quería venir a ver a Rocío Quiroz y arrancamos, vinimos todos en la camioneta”.Una joven dijo que “somos de Sauce de Luna. Estamos contentas con esta fiesta que esperamos todo el año. Viene muchísima gente de afuera, acampan, se quedan, es re lindo. Después nos encontramos acá, te haces amistades, nos encanta”.Desde la organización informaron que las peñas folclóricas comienzan por la tarde, como así también se lleva adelante el concurso gastronómico en el que se elige el mejor pan casero.Rosa Okzarán fue la primera ganadora del concurso gastronómico que tuvo el evento. En diálogo con, comentó que “ahora me toca ser jurado”.Lucrecia Gómez, la ganadora de la segunda edición de la fiesta, contó que “se tiene en cuenta lo que es la elaboración, el sabor, la presentación, el respeto hacia sus compañeros, cómo trabajan. Todo el proceso que van desarrollando durante la elaboración del pan”.Juan José Villalba, jurado, dijo que “tengo 40 años de experiencia en el rubro”.La Fiesta del Pan Casero nació en 2012 debido a que la comunidad demandaba tener un evento cultural que identificara a Sauce de Luna.En ese sentido, analizaron distintas alternativas y vieron que el pan casero reunía sentido de identificación a partir de una actividad que existía en la localidad; valor sentimental, porque la mayoría de los ciudadanos había tenido alguna vez un horno de barro en su casa o en la de sus abuelos; y un valor cultural importante que querían sostener en el tiempo.Comenzó siendo un festival folclórico de una sola noche, luego de dos, y a partir de 2015 pasó a ser la Fiesta del Pan Casero y se realiza siempre el último fin de semana de enero.