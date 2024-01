Instagram suma una función para proteger a los adolescentes

Instagram ha endurecido la posibilidad de que un adulto que no es contacto envíe un mensaje privado a un usuario menor de edad, una nueva medida que acompaña con el anticipo de una nueva función que evitará la recepción y envío de imágenes no adecuadas.



La compañía tecnológica compartió recientemente una serie de medidas dirigidas a limitar la aparición de contenido potencialmente sensible en las cuentas de usuarios adolescentes en las dos redes sociales.



Como quieren que “los adolescentes disfruten de experiencias seguras y adecuadas a su edad”, ahora han anunciado nuevas herramientas de control parental y ampliado la protección ante contactos no deseados.



De esta forma, Meta ha desactivado por defecto en las cuentas de menores en Instagram la posibilidad de que los adultos mayores de 19 años puedan enviar un mensaje directo a los adolescentes que no siguen.



Esto significa que los usuarios menores “solo podrán recibir mensajes o ser añadidos a chats de grupo por personas a las que ya siguen o están en sus contactos”, como detalla Meta en su blog oficial.



Este ajuste predeterminado se extenderá a Messenger y, de manera adicional, se ha limitado también en Instagram el tipo y el número de mensajes directos que la gente puede enviar a cualquiera que no les siga a un solo mensaje.



Como anticipo, Meta ha confirmado su intención de lanzar una nueva función diseñada para evitar que los adolescentes reciban imágenes que no son adecuadas para su edad ni deseadas de parte de sus contactos, y “para convencerlos de que no envíen ellos mismos este tipo de imágenes”.



Supervisión del cambio de configuración

En lo que respecta a los controles, la supervisión parental en Instagram se ha ampliado con una nueva solicitud de aprobación, por la que los padres o tutores deberán aceptar o rechazar las solicitudes que hagan los usuarios menores de 16 años para cambiar su configuración predeterminada de seguridad y privacidad a un estado menos estricto. Hasta el momento, los adultos responsables contaban con una notificación que les informaba del cambio.