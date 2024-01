Hasta cuándo durará la ola de calor y la ausencia de lluvias en Argentina

Persiste un patrón de circulación atmosférica bloqueada sobre el sur de Sudamérica que promueve el primer periodo extenso de calor y ausencia de lluvias en lo que va del verano en buena parte de la República Argentina.El cambio de condiciones fue drástico y en poco tiempo. Esto llama la atención en muchos, así como genera preocupación en algunos sectores como el agro, que venía recuperándose de manera sostenida y firme luego de varios años de angustia.¿Qué paso con aquel diciembre y comienzo de enero tan típicamente “Niño”, en donde las temperaturas eran relativamente frescas y los eventos de precipitación eran moneda corriente? Ni que hablar de tantos episodios de tormentas fuertes hasta no hace mucho tiempo, cuando abundaban las noticias de daños o inundaciones.Pese a la ausencia de lluvias, el meteorólogo, Christian Garavaglia, aclaró que, aunque “los últimos pronósticos mundiales refuerzan la idea de”. Pero para eso falta mucho. Y es importante entender que El Niño sigue, y si actualmente Argentina atraviesa un periodo que no se condice con tal fenómeno, “no es algo totalmente anormal, ya que hay otras influencias atmosféricas que pueden estar teniendo mayor relevancia en este tramo del verano”, aclaró el especialista.El calor definitivamente no cede en la República Argentina, en particular sobre el norte patagónico, que es el sector de país que mantiene la mayor persistencia de días y en donde se han quebrado recientemente récords históricos de temperatura, como en la ciudad de Bariloche.Actualmente, algunas zonas de la franja central del país mantienen el nivel de alerta rojo por temperaturas extremas, entre las que se encuentran Neuquén capital, el noreste mendocino, y la zona en torno a Bahía Blanca, en el sudoeste bonaerense.Mirando a futuro, no se observa un cambio generalizado de condiciones en el mediano plazo.Este patrón de bloqueo atmosférico. Lo que sí parece observarse, es un debilitamiento del mismo.Esto implicaría pasar de tener predominancia des, y el retorno de precipitaciones en forma aislada, sin implicar el paso de un frente frío que cambie radicalmente el escenario., abarcando ampliamente el norte de la Patagonia, Cuyo, el NOA y las provincias centrales, y las olas de calor comenzarán a afianzarse en distintas localidades.“Mientras tanto, empezamos a poner el ojo en la segunda quincena de febrero a ver si, definitivamente, se rompe este bloqueo atmosférico y El Niño vuelve a tomar las riendas de este verano en la Argentina”, completó Garavaglia en