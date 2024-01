Anses advirtió sobre estafas telefónicas y virtuales que mencionan al organismo

Tras una serie de denuncias recibidas por intentos de estafa, Anses aseguró que la institución no solicita datos personales, claves o información bancaria en forma telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto.Ante denuncias recibidas por intentos de estafas, como llamados telefónicos de personas que se hacen pasar por trabajadores del organismo, ANSES recuerda que “no se comunica en ningún caso para solicitar datos personales, claves o información bancaria en forma telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto”, indicaron en un comunicado enviado a este medio.Toda publicación fuera de su sitio oficial, o que remita a formularios sospechosos, no verificables, correos electrónicos o SMS de origen dudoso y cualquier invitación a acceder mediante un enlace simple a cualquier dirección que no sea https://www.anses.gob.ar , debe desestimarse inmediatamente y se recomienda realizar la denuncia en los canales correspondientes.“Se reitera que no se deben divulgar datos personales en comentarios públicos de redes sociales, como tampoco compartir usuarios o claves personales de homebanking ni números de Token”, remarcó Anses.Además, sostuvo que “es importante destacar que los canales oficiales de atención online de ANSES operan en un entorno seguro al que solo se accede en forma personal con CUIL y Clave de la Seguridad Social, que garantizan la confidencialidad de la información proporcionada por cada uno de los ciudadanos”, explicó en el comunicado.“Todas las consultas y trámites que se efectúan tanto en www.anses.gob.ar como en sus oficinas son gratuitos y no necesitan de gestores ni intermediarios”, reiteró el organismo.La Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de ANSES es la encargada de recibir las denuncias y llevar adelante las acciones necesarias para combatir este tipo de hechos.-Por internet, ingresando en mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.-Por teléfono, llamando al 130.-Mediante la app mi ANSES desde el celular.-Por escrito a Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA.-Personalmente en cualquier oficina.