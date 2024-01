Estudio analizó por qué limpiar y ordenar la casa produce bienestar emocional

El descubrimiento científico sobre por qué limpiar la casa y mantenerla ordenada produce un incalculable bienestar

El estudio científico que comprobó la teoría de que una casa limpia y ordenada produce bienestar emocional

La investigación que es un contrapunto sobre la limpieza y el orden de la casa

Ordenar y limpiar la casa es una actividad sumamente placentera para algunas personas. A veces, lo hacen en momentos de extremo estrés, con música de fondo y escoba en mano.La satisfacción que genera unaA menudo, la decisión de limpiar surge espontáneamente, en un arrebato del momento en que sentimos la necesidad de arremangarnos los pantalones, tomar un balde y ¡ponernos a limpiar!Esa necesidad suele ocurrir cuando el, según afirma la neuropsicóloga Diane Roberts Stoler.Según explica la neuropsicóloga en Psychology Today, mantenerse organizado es un desafío para cualquiera, pero principalmente para las personas con déficit de atención e hiperactividad (TDAH).Además, Stoler hace hincapié en varios puntos positivos de-La limpieza aumenta la autoestima.-Crea hábitos saludables.-Aumenta la productividad.Todo esto lleva a que un hogar limpio y ordenado "mejore el sueño, el estado de ánimo y promueva la relajación", explica la profesional.Por último, un espacio ordenado y limpio también facilita las cuestiones habitacionales y de salubridad. Esto-Plaga de ácaros.-Reducción del polvo.-Ausencia de moho y hongos.-Hay menos probabilidades de padecer asmas o alergias.Se trata de una investigación científica llevada a cabo entre el 2001 y el 2005, pero que fue dada a conocer recién en el 2012, bajo el título de "Life at Home in the 21st Century: 32 Families Open Their Doors".En él, analizaron la relación entre 32 familias y la gran cantidad de objetos que tenían en sus hogares.-El desorden tiene fuertes efectos en el estado de ánimo.-La autoestima se ve afectada si hay desorden en el hogar.-Un gran porcentaje del estrés sufrido en una casa, es proporcional a la cantidad de cosas que tienen dentro.Por eso, no te sientas culpable si planificás una limpieza profunda de tu casa o si te dan las ganas repentinas de hacerlo. Se trata de un mecanismo de organización y mejorar la gestión del tiempo.Un estudio científico demostró que, si bien es verdad que los ambientes de las casastambién fuente de inspiración.Según explicaron,Entonces, para muchas personas, encontrar un lugar todo desordenado despierta su amor al arte del orden y prefieren eso, a que tener todo ordenado todo el tiempo.Esto lleva a la conclusión de que, sino que depende de las prioridades que tiene cada uno. Fuente: (ElCronista)