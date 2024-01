Dirigente gremial fue víctima del hackeo de su cuenta de WhatsApp

Oscar Ávila, dirigente gremial de AGMER Gualeguaychú contó los momentos de angustia y nerviosismo que vivió al darse cuenta que le habían hackeado su cuenta de WhatsApp y que intentaban estafar a sus conocidos frente a sus ojos.



“Yo veía las respuestas de mis contactos pero no podía responder porque la cuenta ya había sido intervenida”, contó y describió “el mal momento que tenés que vivir por esa situación, la angustia y a la vez la urgencia de avisar a tus contactos que le estaban respondiendo a otra persona porque ya había sido intervenida la cuenta”



Ávila explicó que desconoce el momento exacto en el que pudieran haber obtenido el control de la app y que tomó conocimiento cuando empezaron a llegar los mensajes en donde respondían a una solicitud de dinero. “Nunca recibí ningún mensaje para que me lo hackeen, directamente se metieron y lo usaron”, dijo.



Al mismo tiempo, recibió una llamada del equipo de seguridad de WhatsApp donde le informaron que la misma cuenta fue habilitada en “otra ciudad del país” y que tomaron la determinación de inhabilitarla por 24 horas.



A raíz de lo ocurrido, Ávila insta a la sociedad a interesarse en estos temas que generan gran angustia a quienes los padecen, y expresó que prevé analizar la posibilidad de realizar un petitorio a través del cual puedan llegar hasta el ministerio de Seguridad de la provincia para que puedan intervenir en estos casos y localizar a los responsables.



“Se trata de que veamos juntos, cómo podemos encontrar una solución a esto. Quizás no pasó nada en lo material, pero genera estar viviendo una angustia mayor y hoy todo repercute en la salud. Si hay un nombre y un número de cuenta a dónde transferir, hay que andar detrás de eso”, analizó el dirigente, y pidió que se avance en la responsabilidad de los Bancos y billeteras virtuales para evitar este tipo de delitos, “que también son una forma de inseguridad”. (Radio Máxima)