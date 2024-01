Elonce en Cosquín: Los Tekis y La Delio Valdez cerraron la sexta noche

Grilla artística de este jueves

La palabra de la gente

Video: Feria de emprendedores y Paseo de Esculturas

Feria de emprendedores y Paseo de Esculturas

Maia Sasovsky, histórica conductora del evento: “Este escenario marca a quienes lo pisan”

Mixtura Andina: “El sacrificio vale la pena y también vale la pena venir a bailar a Cosquín”

El Festival Nacional de Folklore que se realiza en la ciudad cordobesa de Cosquín empezó el sábado 20 de enero y se extiende hasta el domingo 28. Se trata de una de las celebraciones más importantes que se hacen en el país para homenajear este tipo de música representativa de los argentinos.transmite en vivo desde el lugar en el marco de Nuestras Fiestas, que tiene como objetivo divulgar los diferentes eventos tradicionalistas, regionales, culturales, deportivos y artísticos de la región.El escenario Atahualpa Yupanqui, situado en la gran plaza Próspero Molina, recibe año a año a los más grandes exponentes de la música folklórica.-Néstor Garnica-Los Quebradeños-Tomás Lipan - Fortunato Ramos-Marina Gonzalez-Emiliano Zerbini-La Bruja Salguero-Chango Spasiuk-La Delio Valdez-Los TekisUna mujer contó que “somos de Santa Fe, de Monte Vera. Llegamos el miércoles. Estamos en La Falda de vacaciones, conociendo, y nos vinimos al festival. Este festival es hermoso”.Un hombre se vistió de “spiderman gaucho” y en diálogo con Elonce dijo que “es un festival hermoso, quería llegar hace rato, se me dio la oportunidad, vengo de gira. Vengo de bailar en la Fiesta del Chamamé y quiero bailar acá. Vengo preparado. Soy un spiderman gaucho, no vi otro igual. Traje las boleadoras porque me dijeron que acá se zapatea fuerte”.“Traje alpargatas, botas cortas que me donaron porque me dijeron que acá se pica con el malambo. Me vine bien preparado”, resaltó.Amparo, también de la ciudad anfitriona del evento, comentó que le gusta venir cada año y dio los motivos: “Me encanta disfrutar con mis amigos, me encanta escuchar cómo canta la gente”. Entre sus preferidos, la niña mencionó a la Delio Valdez, Los Tekis, Abel Pintos y “La Sole” Pastrorutti.Daniela, emprendedora, contó aacerca de su propuesta. “Hago ponchos, rondan aproximadamente los 45 mil pesos. Son ponchos de abrigo, tienen la guarda coscoína, que es típica de Cosquín. La guarda significa las escaleras de la vida que uno sube y baja, los vaivenes que tiene la vida. También tiene representa los brazos que tiene Cosquín, los lazos que se generan con los que nos vienen a visitar”, comentó.En el lugar también se puede disfrutar del Paseo de las Esculturas, donde se homenajea a históricos referentes de la música folclórica.Maia Sasovsky es la conductora del evento. “Estoy feliz de estar aquí, es un escenario que me ha consagrado y que ha marcado mi carrera. Me recibe de nuevo después de tantos años y estoy feliz de estar de vuelta compartiendo con el público. Son noches donde se van viviendo diferentes climas, son diferentes escenarios, públicos, plateas y estamos compartiendo, disfrutando. Sabemos que en Cosquín cuando se abre cada luna está todo el país siendo parte”, dijo aContó que “a diferencia del resto de los conductores que llegan a los festivales, yo comencé mi carrera acá en el 2006. Este escenario me marcó el destino de mi carrera, del foclore, y me llevó a recorrer todo el país y el mundo. Un tiempo estuve ausente por decisión de las comisiones que estuvieron, decisiones políticas, pero ahora estoy de regreso, reencontrándome con una plaza que está ávida de reencontrarse con los artistas”.“Estamos viviendo un reencuentro y el abrazo a través de las canciones, las poesías, los poetas. Esto se vive en Cosquín, donde se celebra por lunas y estamos felices de que en todo el país y el mundo se mire lo que está ocurriendo en nuestra localidad. Este escenario tiene mucha historia y marca a quienes lo pisan y quienes vuelven”, agregó.Dijo que “hoy hay fiesta, hay noche de Los Tekis, de La Delio Valdez que viene por primera vez. A mí me parece buenísimo que se mezclen los géneros y se vayan entrelazando porque así los géneros van evolucionando”.En primer lugar, uno de los dueños comentó los inicios del grupo: “Surgió con gente jujeña y después se fue sumando gente de Santiago del Estero, de Salta y de Córdoba. Es una mixtura en su totalidad. Hoy acompañamos a Fortunato Ramos y Tomás Lipan. Un par de veces tuvimos el honor de acompañarlos”.Nora, una bailarina santiagueña, reveló a Elonce: “Tuve otras oportunidades de baile. Es lo más, cada evento que se baila son distintos. Son muchas emociones juntas y tratamos de disfrutar y demostrar lo que nos gusta hacer que es bailar”.A la hora de hablar de lo que representa el Festival de Folklore de Cosquín, un hombre lo caracterizó como un “sentimiento”. “Es venir, sentir y estar aquí como todo bailarín. Llegar a Cosquín es una forma de tantos sacrificios, de ensayos, de horas de sueño para venir y llegar acá. El sacrificio vale la pena y también vale la pena venir a bailar a Cosquín. No se puede explicar, hay que sentirlo y vivirlo”.