Se bajó de la camioneta y atacó a su ex marido con un bate de béisbol

? LE CRUZÓ LA CAMIONETA Y LO ATACÓ CON UN BATE DE BÉISBOL

- Fue en Villa Gesell

- Había denuncias preexistentes y cruzadas entra la mujer del bate y el otro conductor

- La mujer fue aprehendida por daño

Una mujer con antecedentes de hechos de violencia chocó intencionalmente con su camioneta el vehículo en el que se trasladaba su exmarido y luego lo atacó con un bate de béisbol. El violento episodio ocurrió este jueves en la localidad balnearia de Villa Gesell y todo fue registrado por la mujer que acompañaba al hombre que lo filmó con su teléfono celular.En el video que se volvió viral en las redes se puede apreciar la desesperación de la acompañante del hombre cuando la mujer comenzó a atacar con el bate a su ex marido "Llamen a la Policía. ¿Qué te pasa? ¡Dejalo en paz!" gritaba la acompañante del hombre mientras grababa todo con el celular.Lejos de retroceder la agresora siguió golpeando el vehículo del hombre e insultándolo. "Tomatelá, loca de mierda. Respetá el dolor ajeno. Sinvergüenza, respetá, infeliz. ¿Qué me vas a hacer? Conmigo no. Vos también, hija de puta" gritaba desencajada la agresora mientras amenazaba a la mujer que filmaba.Todo sucedió "en Paseo 116 entre avenidas 2 y 3. Esta mujer ya venía persiguiendo al hombre en su camioneta, unos metros atrás ya le había roto el espejo poniéndose a la par. Lo vuelve a pasar, dio marcha atrás, golpea el auto, se baja con el bate y empieza a golpear. Después fue detenida"."Tiene algunas heridas leves. Lo lastimó en un brazo. El temor era que uno de los golpes con el bate sea a la cabeza", detalló el periodista.La agresora ya cuenta con antecedentes violentos e incluso pesaba sobre ella una restricción perimetral interpuesta por la justicia en noviembre pasado para que no se acercara más a su ex marido.