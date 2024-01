Dengue en niños: por síntomas recomiendan ir a hospital y no automedicarse

Continúa en aumento los casos de dengue en Entre Ríos y hay 95 casos en todo el territorio, de los cuales 28 pertenecen a Paraná. Ante esta situación,consulto a la médica pediatra e infectóloga, Gabriela Mudryk, sobre cómo afecta la enfermedad en niños.Explicó que “no hay un medicamento específico para tratar esta enfermedad, lo que sí hay son una serie de acciones de lo que se puede hacer, como control de la fiebre, protección contra los mosquitos –porque puede transmitir la enfermedad- ya que no hay contagio de persona a persona”.Recordó que los niños pueden presentar como síntomas como fiebre, dolores musculares y de cabeza, erupción en la piel, diarrea y nauseas. Además, insistió en “tener en cuenta el contexto epidemiológico a la hora de diagnosticarlos: si en la zona hubo casos de dengue o si un familiar tuvo”.Por otro lado, Mudryk hizo referencia a la vacuna del dengue, que no está contemplada en el calendario de vacunación obligatorio. Se trata de dos, con un intervalo de tres meses, se la pueden aplicar desde los cuatro años de edad. Además, se la pueden vacunar pacientes que hayan tenido o no la infección”.“Es necesario estar más atentos con los niños y adultos mayores es importante no automedicarse, establecer que medidas se deben seguir”, cerró.