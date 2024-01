Pese al fallo judicial, Milagros no ha sido trasladada a Buenos Aires

El Juez Federal Leandro Ríos dictó una sustentada sentencia, en la que se priorizó el derecho a la salud que le asiste a Milagros Martínez , ordenando a su prepaga OSSACRA, MEDIPAR S.A.-CONSALUD a generar y costear el traslado y tratamiento que requieren su atrofia de esófago, en Fundación Hospitalaria, con sede en Buenos Aires.El fallo, de la semana pasada, ordenaba a la obra social a llevar adelante esas acciones en el término de 3 días; pero el plazo pasó y no se cumplió. "La sentencia no tiene efecto suspensivo, es decir, que sin perjuicio de las apelaciones y presentaciones posteriores que puedan tener curso en la justicia, la obra social debe dar estricto cumplimiento a lo ordenado", había explicado oportunamente el letrado que presentó el Amparo.La situación que no llega a plasmarse en la realidad, por exclusiva resistencia de la obra social, derivó en nuevos movimientos en el expediente. Este jueves, el Dr. Gabriel Pita, apoderado de la accionante, explicó aque "tanto OSSACRA como MEDIPAR S.A.-CONSALUD apelaron la sentencia y ya hemos contestado las mismas. Ahora se tienen que elevar las presentaciones a la Cámara Federal, que deberá como instancia superior, resolver sobre la cuestión planteada. Mientras tanto, estamos aguardando el cumplimiento del traslado a Fundación Hospitalaria. En ese sentido, días pasados hemos presentado un pedido de intimación a la obra social, a lo cual el Juez Federal de Paraná hizo lugar. En una nueva resolución se intimó a la parte demandada a cumplir en el término de 2 días, con todo lo establecido en la sentencia. Dicho plazo concluye en esta jornada del 25 de enero y por eso estamos a la espera".Asimismo, desde el entorno familiar de Milagros expresaron: "Mantenemos la esperanza de que se concrete el traslado". Ella está en su casa -en General Racedo-, con una alimentación mínima y provisoria, bajo delicados cuidados de sus padres, "pero notamos que la calidad de su salud se va desmejorando. Los tiempos de su cuerpo no son los mismos que los administrativos. Confiamos en que cuanto antes comience con el tratamiento que necesita, donde siempre fue atendida".