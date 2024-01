La Fiesta del Pan Casero en Sauce de Luna se inicia hoy con la “Noche Joven”

Se inicia este jueves y se extiende hasta el domingo 28 de enero, la 12º edición de la Fiesta del Pan Casero en Sauce de Luna. Es con entrada gratuita.El intendente de la localidad de Sauce de Luna, Alcides Alderete, se refirió a la Fiesta del Pan Casero. Será un festival con diversos números musicales y se realizará un concurso gastronómico.“Es un evento anual que convoca todos los años a la mayoría de los vecinos y se nota que la gente del pueblo está muy ilusionada”, afirmó.Más adelante explicó “que, si bien, el contexto no es el mejor, esta fiesta es de entrada gratuita, no tenemos aportes de cultura de la Provincia ni de la Nación, sino que se organizó con recursos propios. Tratamos que se siga sosteniendo, porque no sólo nos da la posibilidad de que la localidad sea conocida, también nos ayuda a contener a muchos habitantes del pueblo dándoles la posibilidad de participar de forma directa, trabajando en el municipio o de manera indirecta a través de un Stand, es una fiesta muy participativa. Decidimos mantenerla cueste lo que cueste, porque es la oportunidad de mucha gente de trabajar esos días”, resaltó el intendente.Se realiza este fin de semana, comenzando este jueves 25, y cerrando el domingo 28. Sobre los espectáculos musicales detalló que hoy, “será “La noche joven”, estará La Grupera, La hora del Despinte, La Cumbiambera, distintos DJs. El viernes habrá peña folklórica para llegar a la peña mayor al día siguiente, la gran mayoría será música folclórica para cerrar con números grandes de música tropical. Habrá grupos chamameceros y de chamarrita”, contó el intendente.El intendente de Sauce de Luna comentó que, desde sus inicios, la fiesta año a año ha dado un salto de calidad entre otras cosas debido a que muchos músicos han bajado las pretensiones de lo que cobraban y se sumaron a la grilla del festival.El número más importante de la fiesta será la cantante de música tropical, ganadora de un premio Gardel, Rocío Quiróz, “está entre las figuras más convocantes; va a estar en Jujuy, Salta y después viene a Sauce de Luna, un esfuerzo muy grande de ésta chica que es conocida en todos los medios”, dijo aEl entrevistado aseveró que lo que se busca es motivar al público a asistir, y agregó “estamos muy ansiosos para mostrarnos ante nuestra provincia y país, y, demostrar que se hacen cosas distintas sin colgarse de nadie. También estamos convencidos de que será la primera vez que tengamos un balance positivo en las cuentas, algo que no ha pasado nunca en los doce años que se viene haciendo, siempre ha tenido que sostener las pérdidas el municipio, así que para mí es un desafío muy personal, tratando de que sea transparente y tenga un saldo positivo; haciendo las cosas bien tiene que salir bien”, señaló Alderete.Las peñas folclóricas comenzarán por la tarde, como así también se llevará adelante el concurso gastronómico en el que se elegirá el mejor pan casero, desde el viernes hasta el día de cierre, el domingo 28.El intendente invitó a quienes deseen participar a inscribirse a través de la cuenta de Facebook de la Municipalidad de Sauce de Luna.Finalmente, invitó a participar de la Fiesta diciendo “los Saucelunences tenemos los brazos abiertos para recibir a todo el que quiera venir”.