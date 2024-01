Un campeón mundial saludó al hijo de un intendente entrerriano por su cumpleaños

El mundialista Enzo Fernández, jugador del Chelsea, en la Premier League de Inglaterra, que se lució en el Mundial de Qatar 2022 al convertir el segundo gol en el partido frente a México, grabó un video que dedicó a uno de los hijos del intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico (Juntos), en el día de su cumpleaños."Cuando sos un grande de verdad", escribió Davico al agradecer el gesto del ex jugador de River:En 2022, el portal Todo Noticias trazó un perfil de Davico, hombre que antes de ser intendente de Pueblo Belgrano, que gobernó por dos períodos, integró el grupo Ráfaga.Ganó las elecciones en Pueblo Belgrano y se convirtió en su intendente en 2015 desde la plataforma de un partido vecinal, Nueva Generación. En 2019 logró la reelección y para entonces había quedado muy atrás su paso por el grupo Ráfaga, que abandonó en 2008.“Cuando viajaba por todos los países con Ráfaga me gustaba hablar con la gente. Ver cuánto ganaban, cuánto pagaban de impuestos. Y acá vimos que podíamos transformar las cosas involucrándonos. Sabíamos que daba para más”, contó.Davico está en pareja con Micaela, con quien tuvo tres hijos, Rocco, el más pequeño, y de Catalina y Santino. “Me fui de Entre Ríos cuando terminé la secundaria a estudiar Derecho a Buenos Aires. Vivía con Martín y Valeria, mis hermanos, en un departamento ubicado sobre la Avenida Independencia. Pero apenas cursé unas materias del CBC. Ahí conocí a los chicos de Ráfaga y me uní a ellos”, recordó.Davico explicó que el grupo estaba formado por ocho integrantes. “En los vivos solían ser 12 ó 13. Comencé a ser parte de las giras nacionales como amigo”, indica. Aquello duró hasta que un miembro de la banda decidió probar su capacidad en diversos instrumentos de percusión. El intendente abandonó para siempre el sueño universitario.Durante aquellos años forjó un vínculo íntimo con Ariel Puchetta, líder de Ráfaga. “El grupo sobrevivió a todo porque los chicos son muy sanos. Nunca hubo adicciones ni excesos. Con Ariel jugábamos a la PlayStation, al truco. Él sigue siendo así”.Antes, en su adolescencia, cortó el pasto en su pueblo, fue ayudante de albañil, musicalizador en los bailes y aprendió el oficio de escuchar a la gente a través de Héctor, su papá: “Mi viejo siempre estuvo haciendo política, tuvo rosca en la zona, pero nunca ocupó un cargo. Falleció en 2018. Era chofer de micros de larga distancia, también tuvo comercios. Llevaba gratis a los estudiantes que se mudaban a Paraná o Santa Fe para estudiar”.En 2023, ya con dos mandatos como intendente de Pueblo Belgrano, se lanzó por la Intendencia de Gualeguaychú, y consiguió arrebatársela al peronismo: aunque su llegada al gobierno de la ciudad del sur estuvo cruzada por la polémica. Su candidatura fue impugnada, y aunque en primera instancia buscaron apartarlo de la carrera por la Intendencia, finalmente el Tribunal Electoral Provincial le dio luz verde. (Entre Ríos Ahora)