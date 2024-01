Le robaron pero no quisieron tomarle la denuncia por usar calzas y top

Foto: Ilustrativa Crédito: El Litoral de Corrientes

Una vecina solicitó asistencia policial en Corrientes y le fue negada, de acuerdo a su relato, por las prendas que llevaba puestas.



Karina Gómez Borrego explicó que el pasado viernes, después de salir de entrenar y notar que le habían robado la rueda de auxilio de su automóvil, se dirigió a la Comisaría Séptima para realizar la denuncia correspondiente.



Sin embargo, la situación se volvió incómoda y vergonzosa cuando una oficial, identificada como Fleitas, le pidió que se "retirara debido a la vestimenta que llevaba en ese momento: un top deportivo y una calza alta". Gómez Borrego afirmó en declaraciones radiales a radio Sudamericana que la oficial le dijo que “volviera una vez que se pusiera una remera”.



La afectada, salió de la comisaría, solicitó una remera a su padre y consultó con una amiga sobre la inusual petición. Desconcertada, expresó su incredulidad y tristeza ante la "discriminación" que sufrió por parte de la oficial. Posteriormente, un efectivo policial salió y finalmente tomó la denuncia por el robo de la rueda del vehículo.



Gómez Borrego hizo hincapié en que su queja no va dirigida contra la fuerza policial en su totalidad, sino específicamente contra la oficial Fleitas. Señaló que recibió disculpas del Ministerio de Seguridad por la situación y afirmó que su objetivo no es que la oficial pierda su trabajo, sino que le "pida disculpas".



Gómez Borrego destacó que "otra agente femenina respaldó el accionar de su colega" y la calificó de "desubicada" por vestirse de esa manera. La afectada reiteró su deseo de que este tipo de situaciones no se repitan, ni con ella ni con ninguna otra persona.