Analizando a los candidatos fuertes en los octavos de la Champions 2024

La Champions League está llena de magia. Lo que queda para nosotros, los fanáticos, es simplemente disfrutar. Ahora toca esperar. Esperar sabiendo que el sorteo de los octavos de final de la Champions League 2024 ya se realizó y hay show garantizado. Los cruces ya fueron establecidos, y no hay ningún duelo que no sea interesante.Al nivel de los equipos se le suma un condimento especial. La modalidad “mata-mata”. Eliminación directa. Eso hace que cada partido sea único y en donde arriesgar resulta, muchas veces, el único camino posible.El propio Pep Guardiola, entrenador del multicampeón Manchester City, se refirió a ello alguna vez. El catalán, a quien le costó volver a ganar el trofeo de campeones luego de aquellos años dorados en Barcelona, habló de la dificultad de la eliminación directa.Para él, un torneo largo como la liga local (Premier League, en su caso) tenía mucho más valor porque implicaba un nivel sostenido a lo largo del tiempo. En cambio, un certamen como la Champions podía dejarte fuera de carrera si te levantabas con el pie izquierdo y tenías simplemente un mal día.Sea como fuere, el equipo de Guardiola defenderá el título que consiguió el año pasado. De hecho, a la hora de presagiar en la Champions League apuestas , una jugada segura es ir con los citizens. El doblete es una posibilidad fuerte.El Manchester City quiere repetir la hazaña de la edición 2023, y, para lograrlo, terminó resultando uno de los grandes favorecidos. Favorecidos por la suerte, claro. Porque el bolillero indicó que los británicos se medirán con el FC Copenhague, el club más fuerte e importante de Dinamarca, pero de los más débiles en estos octavos de final.El City es uno de los grandes candidatos. Pero si hablamos de aspirantes al título, nunca hay que dar por muerto al Real Madrid. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti tiene una relación especial con el certamen continental.Es la institución que más veces lo ha ganado. 14 en total. Lo ha demostrado en ediciones anteriores: no necesita de un andar sobresaliente en el torneo. Es capaz de llegar a las instancias finales silbando bajo, y coronarse campeón. De todas la Champions League apuestas, sin lugar a dudas que ir por el Madrid es una de las más convocantes.El club español irá con el duro RB Leipzig, que en los últimos años ha dejado en claro que quiere figurar siempre en este espectáculo. Derrotar a los alemanes no será tarea sencilla para los merengues.En la vereda de enfrente, un errático Barcelona tendrá una parada durísima frente al Napoli. El conjunto de Xavi se medirá con los italianos, y es difícil vaticinar un resultado. Los catalanes tuvieron una muy buena performance en la fase de grupos, pero actualmente el equipo no ofrece demasiadas garantías.Del otro lado, el andar del Napoli no es el mejor. Se clasificó sin problemas a octavos de final, pero tampoco lució. En el ámbito doméstico, la serie A lo encuentra en mitad de tabla.El Arsenal es de los rivales más temibles. Los dirigidos por Mikel Arteta juegan un fútbol brillante y lo vienen demostrando en la Premier League, donde se ubican en la cuarta posición.Con una idea muy clara de juego, el equipo de Londres tiene un estilo muy marcado. Es el candidato a pasar a los cuartos de final, pero primero debe dejar en el camino al Porto, de Portugal.Quien también es un claro candidato es el Bayern Munich. La máquina alemana es de esos rivales que nadie quiere cruzarse. Su intensidad es capaz de arrollarte sin titubeos. Del otro lado lo espera la Lazio, que buscará dar el golpe.Ha hecho una buena primera fase de grupos, siendo el segundo equipo con más puntos acumulados (detrás del Real Madrid). La última vez que ganó la Champions fue en 2020 y siempre amenaza con hacer un buen torneo. Veremos si este lo consigue.Un duelo divertido para ver será el de PSG y Real Sociedad. Si bien, a priori, los parisinos son los apuntados para pasar de ronda, algunos especialistas deciden esperar. La cautela se justifica en que los españoles son una de las sorpresas de esta edición del trofeo de campeones.En La Liga, además, marchan en sexta posición. Del otro lado, la sombra gigante del PSG suele disiparse un poco en instancias finales de la Champions. Da la sensación de que siempre le falta algo más para poder vencer. Viene luchando hace años por ser el mejor de Europa. No debe trastabillar en los momentos clave.Para el final hemos dejado los dos duelos más parejos. Uno de ellos será el Borussia Dortmund vs. PSV. Ni los alemanes ni los holandeses llegan con alfombra roja (en primera fase, los primeros cosecharon 11 puntos y los segundos solo 9).Veremos quién se queda con este “mata-mata”. La puerta de la invitación a cuartos de final permanece abierta para ambos.Por último, quizá el encuentro más atractivo de esta llave sea el de Inter contra Atlético Madrid. Los italianos se mantienen a paso firme en la Serie A, donde lideran el torneo. Además, son actuales subcampeones de la Champions. El año pasado cayeron contra el City en la final.Por otra parte, el conjunto colchonero es siempre un hueso duro de roer. Liderados por Diego Simeone, saben jugar este tipo de partidos. Con un estilo marcado y reconocido en todo Europa, probablemente se vuelvan una roca en la defensa y buscarán debilitar la iniciativa del Inter.Los enfrentamientos de octavos de final ya tienen fecha. Los partidos de ida se jugarán el 13, 14, 20 y 21 de febrero. La vuelta tendrá lugar el 5, 6, 12 y 13 de marzo. La moneda está en el aire. ¿Repetirá el City? ¿Vendrá el trofeo número 15 para el Real Madrid ? ¿Es la hora del PSG? ¿Hasta dónde llegará el Bayern Munich?