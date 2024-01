Síndrome de Moebius: la historia de Beni y la importancia de la concientización

Video: Día Internacional del Síndrome de Moebius: la historia de Benizio

Cada 24 de enero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Moebius, un trastorno congénito poco habitual, catalogado dentro de las Enfermedades Poco Frecuentes ya que se da en un porcentaje muy reducido de personas.Hasta el momento, no existe cura, pero se puede abordar multidisciplinariamente para que, quienes lo padecen, tengan una mejora sustancial en la calidad de vida.Aquellos que sufren esta afección no pueden mover la cara o los ojos lateralmente, razón por la cual no pueden sonreír, fruncir el ceño, hacer muecas o parpadear.Agustina Mussa es la mamá de Benizio, un niño de 7 años de la localidad santafesina de Santo Tomé, afectado por esta enfermedad poco frecuente, la cual le diagnosticaron a los cuatro meses de vida.“Dentro del escenario que nos pintaron en el primer diagnóstico, Benizio se desarrolla con total normalidad, pero requiere de atenciones específicas en las zonas donde afecta el síndrome, como la movildad ocular, la boca, las palabras”, expresó Mussa en diálogo con; explicó la lucha que deben llevar para superar los obstáculos que se les presentan, y contó sobre el tratamiento realizado que ha permitido mejoras en su vida diaria.