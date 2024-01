Se conoció la sustancia que consumió joven fallecida en fiesta electrónica

La causa por la dudosa muerte de la nutricionista Florencia Yturrioz en Mar del Plata por sobredosis tiene nuevos avances luego de que el Fiscal Fernando Berlibgeri confirme que la joven consumió MDMA, éxtasis, y que no tomó alcohol.



Antes de que se diera a conocer el resultado de esta pericia clave, los investigadores resaltaron que la sustancia no fue adulterada y de este modo se acrecienta la hipótesis de que la nutricionista consumió voluntariamente la droga antes o durante la fiesta electrónica.



De esta manera, los investigadores comenzaron a tomar definiciones sobre qué ocurrió con la nutricionista en la fiesta en el boliche Mute.



Para la familia de la víctima alguien le introdujo la droga en la bebida, pero para la fiscalía ella tomó por propia voluntad la sustancia.



“No es una hipótesis que manejemos por el momento. Aunque estamos esperando que se completen las pericias, no se reportaron otros casos que permitan suponer que tomó una droga adulterada”, señaló una fuente a TN.



Asimismo, enfatizó que los elementos de prueba obtenidos “muestran hasta acá un consumo voluntario”.



Es por ello que comenzaron a centrar el caso en saber quién le facilitó la droga a la joven de 26 años, quién había ido de vacaciones con amigas.



Con los diversos testimonios se constató que Florencia no consumió ningún tipo de estupefaciente después de las 7.30, momento en el que se va del departamento para “seguir la fiesta”.



Eso se comprobó por la declaración de un testigo que afirmó que estuvo con un grupo de jóvenes en un balneario del centro y que no consumió otra cosa que no sea agua.



Este mismo joven remarcó que durante toda la reunión pedía tomar líquido: “Bebía mucha agua, de hecho pidió que le cargaran dos veces una botella”.