“Luna llena del lobo”: cuándo es la primera del año y por qué de su nombre

Cuándo se verá la luna llena del lobo

Por qué se llama la luna llena del lobo

Nombres y cultura

La próxima luna llena en 2024

¿Superlunas?

Llega la primera Luna llena del año. Será este 25 de enero de 2024. A esta luna se la conoce como “luna llena del lobo” por una antigua tradición de los nativos americanos.El momento exacto será el día jueves 25 por la tarde, hora argentina. Durante la noche, si el cielo está despejado se podrá admirar el espectáculo de la Luna llena. Los primeros en verla serán los habitantes de las regiones más orientales.La “Luna Llena del Lobo” es un término que se utiliza para referirse a la primera luna llena del año. Comenzó a utilizarse en el hemisferio norte. Este nombre no tiene una base científica, sino que se originó en las tradiciones culturales y en las leyendas asociadas con las fases lunares.La denominación “Luna Llena del Lobo” está vinculada a las tribus indígenas americanas. Estas comunidades tenían nombres específicos para cada luna llena, relacionados con las actividades estacionales y los comportamientos naturales de la flora y la fauna.En el caso de la primera luna llena del año, que solía ocurrir en enero, se le llamó “Luna del Lobo” debido al aullido de los lobos, que era más audible durante este periodo invernal en el hemisferio norte.Cabe mencionar que este nombre no es universal y puede variar entre diferentes culturas y regiones. La diversidad de nombres para las lunas llenas refleja la conexión histórica y cultural de las personas con el cielo y la naturaleza que los rodea.Al parecer la meteorología jugará a favor para que podamos disfrutar de este gran espectáculo en Argentina.Entre dos momentos de Luna llena, transcurre una media de 29 días, 12 horas y 44 minutos. Este intervalo de tiempo se denomina mes sinódico, o lunación, o mes lunar. Es el tiempo que tarda la Luna en realinear de nuevo su posición con el Sol y la Tierra, recuerda el sitio Meteored.25 de enero de 202424 de febrero de 202425 de marzo de 202424 de abril de 202423 de mayo de 202422 de junio de 202421 de julio de 202419 de agosto de 202418 de septiembre de 2024 (Superluna)17 de octubre de 2024 (Superluna)15 de noviembre de 202415 de diciembre de 2024Como cada año, el fenómeno de la Superluna volverá en 2024. Este término, que no es un término científico oficial, indica una “Luna llena en perigeo”, es decir, una Luna llena que se produce en el momento de máxima proximidad entre la Luna y la Tierra. Fuente: (LaVoz)