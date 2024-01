Rigen alertas nivel naranja y amarillo por altas temperaturas en 7 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia nivel naranja por calor rige para las localidades de Puelén y Chical Co, en el oeste de La Pampa; Confluencia, Añelo, Pehuenches y Picún Leufú, Collón Curá, Catán Li, Zapala, Aluminé, Huiliches y Lacar en el este de Neuquén.Además, en Río Negro alcanza a las localidades de El Cuy y General Roca, en el norte, y en el oeste y sur para Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio y 25 de Mayo.El nivel naranja alerta sobre los "efectos moderados a altos en la salud", que pueden volverse "muy peligrosos" sobre todo "para ciertos grupos de riesgo, como los niños y niñas, y también las personas mayores de 65 años, con enfermedades agudas o crónicas".En tanto, el SMN emitió alerta nivel amarillo por calor para todo el territorio de Mendoza, Río Negro y Chubut, buena parte de La Pampa y San Juan y en localidades del sur de Buenos Aires.De acuerdo al ranking emitido a las 8, las dos ciudades más calurosas del país fueron Viedma con 25.8 grados, en la provincia de Río Negro, seguida por la ciudad de Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires con 24.4 grados y Resistencia con 24, en Chaco.Frente a esto, el SMN recomienda aumentar el consumo de agua, sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada; no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas) y prestar atención a bebés, niños y niñas y a personas mayores.Además, evitar comidas muy abundantes, ingerir verduras y frutas y reducir la actividad física.Asimismo, sugiere usar ropas holgadas, ligeras y de colores claros, sombreros, anteojos oscuros, y "permanecer en espacios ventilados o acondicionados".Se recuerda que no existe tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo "los métodos clásicos citados, pueden prevenirlo y contrarrestarlo a tiempo".A su vez, el SMN precisa que "ante una sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante", piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá solicitar, de inmediato, asistencia médica, trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo e intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca, e informase por las autoridades".