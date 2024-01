Intensifican los controles de los escapes de moto en la ciudad de Crespo

Las "contraexplosiones" generadas por motovehículos con escapes no homologados -comúnmente llamados libres o deportivos-, han vuelto a perturbar la tranquilidad de vecinos de la ciudad. La problemática tuvo su auge en el 2020 y para el 2021 se terminaron esas acciones, a fuerza de permanentes controles y retenciones.En la última semana, el conflictivo comportamiento ha regresado a las calles de la ciudad, por lo que tempranamente Comisaría Crespo ha puesto énfasis en actuar en cumplimiento de las normativas vigentes.En declaraciones a, el Jefe de la dependencia, Crio. Ppal. Daniel Roldán manifestó: "Siempre trabajamos en conjunto con Tránsito Municipal y siendo conscientes de esta realidad, se retuvieron varios motovehículos que portaban caños escapes no reglamentarios, con los cuales estaban causando molestia a los vecinos. En algunos casos se detectaron durante las recorridas preventivas y en otros, habíamos recibido llamados que puntualizaban el lugar donde se encontraban realizando estas acciones".Además de lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, puntualmente en la ciudad de Crespo también rige una ordenanza, que establece como motivo de retención preventiva el hecho de no contar con caño escape homologado. "Muchas veces los padres llegan a la comisaría para quejarse de la retención practicada, pero reconocen que los escapes de las motos con que andan sus hijos están prohibidos. Entendemos esas primeras reacciones, pero insistimos en que sólo estamos haciendo cumplir lo que establecen las leyes y ordenanzas", reflexionó el jefe policial de la ciudad.