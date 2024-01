Alertan por brote de sarampión ante las bajas tasas de vacunación

El caso



Ante la confirmación de un caso de sarampión en Salta, las autoridades de Salud de Nación, pidieron a la población que cumplan con el esquema de vacunación obligatorio y gratuito de sus hijos para evitar el regreso de esta enfermedad que está erradicada en la Argentina desde el año 2000.En 2019 se habían producido en el país 123 casos. Fue el último gran brote, frenado por la vacuna. En los últimos años solo se produjeron unos pocos contagios aislados.A nivel nacional la cobertura fue cayendo (especialmente en pandemia que bajó el 71%) y luego se ubicó alrededor del 80% cuando se requiere un 95% para asegurar que la enfermedad no se propague.Después de 24 años el riesgo de que vuelvan a producirse contagios en forma masiva se eleva, porque además de la baja cobertura en países limítrofes y también en Estados Unidos y Europa, los contagios vienen aumentando. ¿La causa? La gente cada vez vacuna menos a los niños, lo que pone en riesgo a los menores y también a los adultos con cierto grado de vulnerabilidad como los pacientes en tratamiento oncológico, personas trasplantadas o con enfermedades crónicas. En la Argentina, en el 2020, falleció una mujer de 50 años que había recibido un trasplante de riñón y que lamentablemente se contagió de sarampión.El paciente que dio positivo en Salta hace pocos días es un nene de 19 meses que presentó fiebre, exantema (erupción en la piel), tos y conjuntivitis. Los síntomas comenzaron el 2 de enero y el viernes pasado se confirmó el diagnóstico.El 16 de enero, un efector privado de la provincia de Salta notificó al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud un caso de enfermedad febril exantemática, sospechoso de sarampión, iniciándose la investigación epidemiológica y acciones de control.Se trata de un niño de 19 meses de edad que presentó fiebre, exantema, tos y conjuntivitis el día 2 de enero.Tres días después consultó y se internó por neumonía en una clínica privada presentando aislamiento de neumococo en muestra respiratoria. El día 9 de enero se tomó una muestra de suero y el 16 de enero se informó IgM positiva para sarampión en un laboratorio privado. Esta muestra de suero junto con las muestras para detección viral fue derivadas al Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán confirmando la infección por serología y detección de virus sarampión por RT-PCR en orina y aspirado nasofaríngeo el día 19 de enero. Se encuentran en desarrollo estudios para genotipificar el virus.El caso no cuenta con antecedente de vacunación con triple viral, no viajó fuera de la provincia y en la investigación inicial no surge contacto con casos sospechosos antes de la aparición de los síntomas. El paciente presenta evolución clínica favorable.El sarampión tiene una tasa de letalidad que va del 3 al 6% y es especialmente peligrosa en población mal nutrida y bebés menores de un año.La vacuna, que es la única medida efectiva para prevenir el sarampión, incluye dos dosis de triple viral a los 12 meses y a los 5 años.La vacuna está contraindicada para personas gestantes, niños y niñas menores de 6 meses, personas trasplantadas o con algún tipo de inmunosupresión.Síntomas y medidas urgentesEl sarampión, que es altamente transmisible, se presenta con fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos.El período de incubación es de 10 días aproximadamente. Suele aparecer primero la fiebre y luego la erupción en la piel.

Brotes



El descenso en la cobertura de vacunación contra el sarampión es una preocupación a nivel mundial. En 2022 los contagios subieron el 18% y las muertes el 43%. Murieron 136 mil personas en el mundo, en su mayoría niños. En 2023 los casos de sarampión siguieron aumentando.Ahora, en el inicio del nuevo año, la aparición de decenas de casos en países vecinos y uno en la Argentina obligan a pedir a las familias que vacunen a sus niños ya que la cobertura viene cayendo en el país, al punto que durante 2022 se puso en marcha una campaña para que todos los niños reciban una dosis de refuerzo.El mayor brote de sarampión en el país se registró en 2019 y 2020, con un total de 179 casos, que se circunscribieron a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y 19 municipios de la provincia de Buenos Aires.En el año 2021 no se registraron casos confirmados. En 2022, se registraron dos casos de sarampión: uno en CABA y otro en Vicente López. El primero correspondió a un caso importado y el segundo fue un caso de origen desconocido. Ambos sin relación entre ellos y sin casos secundarios.Este es el esquema de vacunación completo según Calendario Nacional de Vacunación para minimizar los riesgos del sarampión:-De 12 meses a 4 años: una dosis de vacuna triple viral.-Mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas nacidas después de 1965: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión aplicada después del año de vida (doble o triple viral)-Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.