Le ganaron juicio a una agencia de turismo tras suspensión de viaje por pandemia

Una pareja de rosarinos había comprado en diciembre de 2019 su estadía en hoteles de las provincias de Salta y Jujuy mediante la reconocida empresa de turismo Despegar.com. Tras el advenimiento de la pandemia y las consiguientes restricciones sanitarias, el viaje se canceló pero el dinero no les fue devuelto. A pesar de los reclamos, no obtuvieron respuesta de la compañía hasta que ahora, tras llevar el caso a juicio, lograron que se reconozca su derecho y le otorgaron una suma reparadora.A partir del fallo judicial,"Despegar tiene un montón de denuncias en defensa al consumidor. Son muy comunes. Nunca arreglan y generalmente hay que ir a juicio", sostuvo el abogado que llevó adelante la denuncia, Emiliano Sonsini, en diálogo conPor otro lado, el letrado relató queEn este sentido sentenció: "Siempre te tienen que dar una respuesta ante el reclamo que realizaste, ya sea por sí o por no".Además, resaltó queEl único ofrecimiento que realizó la empresa a la pareja fue brindarles un voucher con la misma cantidad de dinero que habían gastado para poder usarlo después de la pandemia. "Ni siquiera sabían cuándo lo iban a poder realizar o si iban a tener ganas de viajar", sostuvo Sonsini. Además relató que él junto a sus clientes intentaron realizar una mediación en el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) y como no obtuvieron respuestas realizaron la demanda.