Argentino desapareció en el mar de Chile tras intentar rescatar a su primo

Un argentino de 30 años es buscado desde el domingo en Valparaíso, Chile, cuando desapareció después de entrar al mar para rescatar a un primo que se había caído en la playa Marbella de Santo Domingo, una playa de esa región que no es apta para que personas se metan al agua.



El joven, identificado como David Soto Rosas, desapareció alrededor de las 18, cuando se metió al mar después de que su primo Enzo, de 18 años, se resbalara y cayera al agua desde unas rocas en las que intentaba sacarse una foto.



Según contó Miguel Ángel Bravo, capitán de fragata del Puerto de San Antonio, David Soto Rosas se encontraba de vacaciones en esa localidad chilena y estaba realizando un paseo con su familia al momento del incidente.



Bravo detalló que alrededor de las 18 recibieron un llamado al 137 donde informaron que dos personas habían caído al mar en la playa Marbella, la cual "no es apta para el baño".



Según el sitio BioBio, a Soto Rosas lo llevó la corriente y un tercer familiar salió a buscar ayuda. El joven de 18 años fue rescatado por bomberos y quedó hospitalizado, mientras que al argentino de 30 años no lograron ubicarlo.



El marino informó que se dispuso el despliegue de un helicóptero de la Armada y patrullas terrestres para apoyar la búsqueda, además de la movilización de Bomberos, Carabineros y personal municipal.



Soto Rosas había llegado desde Córdoba a San Antonio, en la región de Valparaíso, el lunes pasado y buscaba obtener la nacionalidad chilena para instalarse en el país, donde tiene familiares.



Su búsqueda continuaba en el marco del operativo para encontrar a los pescadores desaparecidos hace una semana en Cariló, cuyo kayak fue hallado este sábado.