El final de enero trae días más calurosos: hasta cuántos grados se pronostican

El fenómeno de El Niño parece tomarse un descanso por unos días, al menos sus habituales impactos que tanto hemos venido sintiendo en el último tiempo en distintos puntos de Argentina, con lluvias y tormentas frecuentes que han causado más de un trastorno.Consecuentemente, la falta de precipitaciones irá de la mano de un periodo persistente de altas temperaturas, con anomalías muy marcadas actualmente en la Patagonia norte argentina, que poco a poco irán desplazándose hacia el centro y norte del país para terminar de configurar, dijo el especialista.Estimó que “un patrón de bloqueo atmosférico regional se irá fortaleciendo con el correr de la semana, con altas presiones muy marcadas en los distintos niveles de la troposfera, y un consecuente centro de altas presiones “posicionado inamoviblemente en el océano Atlántico frente a las costas de la provincia de Buenos Aires”.Bajo estas circunstancias cabe esperarEn el norte patagónico el calor seguirá siendo extremo al menos en esta semana hábil, y es probable que a partir del jueves se alcancen marcas de 40 a 43 °C.Un poco más al norte, sectores de Cuyo, La Pampa y sudoeste de Buenos Aires tendrán máximas en aumento, alcanzando valores de 37 a 40 °C para la segunda mitad de semana.La costa Atlántica bonaerense tendrá la mejor semana en lo que va del verano para los turistas, con mucho sol y calor en aumento, llegando a máximas de 31 a 34 °C para la segunda mitad de esta semana. Buenos Aires y Rosario tendrán un panorama muy similar.En la medida que sigamos analizando hacia el norte, ya no llamaran tanto la intensidad de las marcas, aunque sí la persistencia a lo largo de tantas jornadas, sin verse interrumpidas por pasajes de frentes fríos o eventos de precipitación.Distintos puntos de Córdoba, Santa Fe y. En las capitales provinciales del noreste argentino en particular, el viento del este será un atenuante de las marcas, las cuales en general no sobrepasarían los 30 °C esta semana. Provincias como Tucumán, Salta y Jujuy, también podrían mantener el ambiente cálido pero algo acotado, en este caso por nubosidad y eventuales precipitaciones aisladas que pudieran llegar a darse a lo largo de la semana, completó Garavaglia en