Murió Pablo Novak, el último habitante de Villa Epecuén

La gran inundación que dejó en ruinas a Epecuén

A los 93 años murió el último habitante de la Villa Epecuén, el pueblo próximo a Carhué, en el partido bonaerense de Adolfo Alsina, que sufrió las inundaciones en 1985 y que posteriormente con el descenso del agua sus ruinas son visitadas por vecinos y turistas. Se trata de Pablo Novak, quien el próximo 25 de enero iba a cumplir 94 años y se había convertido en un "ícono y en una leyenda" del lugar."Todos los conocían como el último habitante y residió siempre ahí porque nunca se fue después de la inundación", contó a Télam el intendente de Adolfo Alsina, Javier Andrés. Y agregó que "siempre era el que iba a las ruinas cuando fue bajando el agua; lo encontrabas en un lugar donde funcionó una carnicería con su diario en la mano, su perro y su bicicleta. En el 2020 lo distinguieron como Embajador Cultural y Turístico por ser testimonio vivo de la historia del lugar.Novak murió en las últimas horas en Carhué, tras haber sufrido un ACV y permanecer internado. Sus restos fueron velados hoy allí, donde serán cremados a pedido suyo. Tenía 10 hijos que viven en la zona, y quienes durante la pandemia lo habían llevado a vivir a un hogar en Carhué, pero luego volvió a su chacra. Vivía solo en su chacra, con su cocina a garrafa y con el aporte de energía a través de paneles solares dispuestos por el municipio."Cuando se inundó el agua llegó cerquita a su chacra y cuando fue bajando por el 2011 y apareciendo lo que quedó de las ruinas iba con su diario y se sentaba ahí donde hablaba con la gente", agregó el intendente.En octubre del año pasado, Novak conversó con Página|12 y contó cómo todos los fines de semana recibía a los visitantes. "Me gusta que vengan a verme. Estoy en este lugar simplemente porque me hace feliz”, decía entonces.La primera entrevista se la hizo el diario La Nueva Provincia en 2007, y con los años dio muchas entrevistas más: 22 millones lo escucharon entrevistado por el youtuber mexicano Luisito Comunica. Otros 16 millones lo vieron en un video deportivo de Red Bull, algunos millones más lo conocieron en un documental de la BBC y llegaron a ir filmarlo desde Chile, Holanda, EE.UU., Francia, República Checa, Alemania, Japón, Italia y Rusia. “Todos vienen a verme con traductor; me han hecho películas de todos lados”, agregaba.El 10 de noviembre de 1985, las altas precipitaciones y obras inconclusas en la regulación de canales provocaron la inundación de este pueblo del suroeste de la provincia de Buenos Aires con más de 1.000 residentes que pese a la fuerza del agua y el paso del tiempo recuerdan todavía lo que fue un pujante destino turístico y hoy quedó en ruinas.El terraplén se había comenzado a edificar en 1977 con el objetivo de proteger al pueblo de un ciclo húmedo que atravesaba no sólo por las lluvias sino también por el Canal Ameghino -que se había construido por un problema de sequías-, el cual regulaba el caudal de agua del sistema de lagunas Las Encadenadas, del que la de Epecuén es la última y más baja.La laguna de Epecuén se desarrolló como destino turístico desde su fundación en los años 20, y es famosa en el mundo por contener propiedades curativas al contener sus aguas más de 100 gramos de sal por litro, sólo superado por el Mar Muerto.