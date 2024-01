Se incendió un carrito de panchos en la playa y lo tiraron al mar para sofocarlo

? INTENTÓ APAGARLO TIRÁNDOLO AL MAR



? Ocurrió en Punta Mogotes. Un carrito de panchos se prendió fuego y tuvieron que empujarlo hasta al mar para evitar que explotara.



? A pesar de la inesperada maniobra, el dueño confirmó que no podrá seguir utilizando su fuente de… pic.twitter.com/UCpeTsVU2P — Diario Crónica (@cronica) January 22, 2024

El incendio de un carrito de panchos generó terror en un balneario de la ciudad de Mar del Plata. Afortunadamente, a pesar del susto, no hubo heridos.El comerciante se encontraba en plena labor de temporada cuando notó que un inconveniente con la garrafa que equipaba su puesto móvil, generó que las llamas del fuego se eleven más de lo habitual y comiencen a expandirse.El vendedor no dudó en empujar su fuente de trabajo hasta el mar, cuando notó la gravedad del asunto.Los turistas que se encontraban en el lugar capturaron el hecho a través de videos que se viralizaron en las redes sociales, cuyas últimas imágenes mostraron cómo el puesto quedó totalmente quemado. Afortunadamente, no hubo heridos.