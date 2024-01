Realizaron inspección ocular tras derrame de combustible en el río Gualeguaychú

El magistrado dijo que un particular avisó a Prefectura y desde allí se comunicó el episodio al Juzgado, tras lo cual resolvió la inspección ocular. “Había cámaras de seguridad que desde diciembre no funcionan, y eso me llamó la atención”, dijo sorprendido.Viri había ordenado en 2021, tras un derrame, que se limpiaran los tanques, tarea que fue encargada por la Municipalidad a una empresa, pese a lo cual el problema continuó."El combustible con el agua contabilizan un total de 128 litros, entre agua y combustible", sostuvo. Además, mandó a realizar estudios para analizar el alcance ambiental que pueda llegar a tener este derrame. (Radio Máxima)