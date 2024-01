Buscan a un hombre que cayó a un lago tras una maniobra con la moto de agua

Policiales Buscan el cuerpo de una persona que desapareció en el balneario de Villaguay

Un amplio operativo se desarrolla en el lago de Embalse, entre Villa Rumipal y Villa del Dique, para encontrar a un hombre de 40 años que cayó de una moto de agua. Aseguran que no tenía chaleco salvavidas y tampoco sabía nadar.Después de más de cinco horas de un exhaustivo rastrillaje el domingo, retomaron la búsqueda subacuática y en la superficie en las primeras horas de este lunes.Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Riesgo Climático de la Provincia de Córdoba, explicó a Arriba Córdoba que duplicaron la cantidad de buzos -trabajan cerca de 30- y hay más de 100 bomberos voluntarios. Sumado a personal del Duar, Etac, Seguridad Naútica, Policía y Defensa Civil.Según comentó Schreiner, el hombre que buscan conducía la moto de agua y "aparentemente por una peligrosa maniobra y salen despedidos”.“Uno de ellos tenía salvavidas, que es el que llegamos a rescatar a los minutos, y nos cuenta que quien iba manejando la moto no tenía salvavidas y no sabía nadar. Quisieron acercarse a la moto de agua y no pudieron. Cuando llegamos uno de ellos había desaparecido”, relató.El joven de 24 años que fue rescatado “estaba casi en estado de shock”. Desde ese minuto, iniciaron la búsqueda de su compañero, pero el funcionario provincial remarcó que “es difícil para los rescatistas establecer el punto cero”.El vocero de la Secretaría remarcó que el sistema de rescate “funciona muy bien” y que trabaja “gente profesional”, por lo que pidió confianza. También solicitó de la solidaridad de vecinos, turistas y personas que navegan en el lago para que no se acerquen y permitan trabajar a los rescatistas.A su vez, hizo hincapié en la importancia de tomar conciencia a quienes ingresan al lago: “Siempre usar chalecos salvavidas y no meterse al agua si uno no sabe nadar”. (El Doce)