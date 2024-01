Joven uruguayense pidió matrimonio a su pareja en el show de Ke Personajes

Luego de cantar temas como "Mojada" y "Ya no vuelvas", frenó su show para hacer entrar a Maxi, un joven que abrió su corazón para su pareja que estaba muy emocionada.Con lágrimas en los ojos, confesó delante del público: "Estoy acá porque les quiero contar algo: en dos semanas voy a conocer el amor más grande que Dios me pudo haber regalado que es mi hijo. Todo esto es gracias a una mujer que me cambió la vida por completo. Me sacó de muchas cosas malas en las que estaba y me hace ver la vida de otra manera".Al momento de pedir que la traigan al escenario, la mujer no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto. Mientras tanto, Emanuel Noir, testigo de la propuesta, señaló: "Hay gestos que se han perdido en la actualidad y traerlos es muy bonito. Es muy hermoso".".El hombre se arrodilló, le dijo "¿Te querés casar conmigo?" y su mujer embarazada dio el "sí, quiero".