Con masiva concurrencia, culminó la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2024

La 35º edición de la Fiesta de la Playa tuvo este domingo, su cierre a pura cumbia con Ke Personajes. Además, se presentaron Melina Dening, Roma Banda, Juampi Gavino, Cambacuá Roda y La Bristol.Desde las primeras horas, se observaron largas filas para ingresar al Predio Multieventos de Concepción del Uruguay por la enorme cantidad de espectadores que con gran fervor se mostraron ansiosos por disfrutar de la gran noche que ofreció la Fiesta de la Playa de Río.transmitió en vivo en el marco de “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.Un hombre oriundo de Gualeguaychú sostuvo: “Llegamos a las 18 horas, hicimos cuatro cuadras de cola. Estamos con muchas ganas de ver a Ke Personajes. Es la primera vez que venimos”.Un hombre oriundo de la ciudad de Córdoba, por su parte, dijo: “Fuimos a la playa un rato y vinimos a ver el show, donde nos volvemos esta noche. Lo seguimos a todos lados al pelado”.A su vez, otro fanático de Ke Personajes, proveniente de La Cruz, Corrientes, comentó: “Hicimos más de 600 kilómetros para venir a verlo. Es la segunda vez que venimos a la fiesta”.Por último, un hombre de Escobar, provincia de Buenos Aires, contó: “Vinimos ayer a hacer la cola para estar cerca del escenario. No conseguimos lugar para dormir, así que nos quedamos en la camioneta para ver al Ema (Noir)”.fue la primera en salir al escenario y mostró que el talento local dejó la vara bien alta. En su caso, inició con un tema que lo ha cantado Ke Personajes, la banda más popular de esta noche.“Como la flor” fue uno de los temas con los que inició su incursión en el escenario principal del predio Multieventos., quien hizo bailar a los espectadores manteniendo el estilo de cumbia tropical que los caracteriza.que “estamos súper contentas de compartir una vez más el escenario con otros músicos locales”.“Somos una banda de mujeres, pero durante el año los chicos que invitamos nos acompañan y nos pareció importante que en este escenario se sumen”, agregó.Con respecto al proyecto, indicó: “Es pararnos como mujeres instrumentistas, no solo como cantantes, porque el rol de la mujer a veces solo queda cantando y la propuesta era salirnos de eso”.Acerca del grupo musical, sostuvo: “Comenzamos en el 2020 como una banda de solo mujeres. Anteriormente estábamos en un grupo medio mixto, pero cuando volvimos de la pandemia tuvimos que reducirla porque los lugares tenían poco espacio y ahí sacamos a todos los hombres”.En tanto, Sofía, otra integrante de Roma Banda, dijo: “Nuestro Instagram es @roma.banda y también nos pueden buscar en YouTube como Roma Banda”.Luego le llegó el turno a, que deleitó al público presente con temas clásicos de cumbia.también tuvo lugar para hacer bailar a la gente que se acercó a vibrar la última noche de la Fiesta de la Playa de Río 2024.La samba y canciones de otros estilos del país sudamericano fueron los que se escucharon por más de 40 minutos en el escenario principal.Luego llegó el turno de ver aen vivo y en directo para hacer un poco de cumbia y darle el clima final antes de la presentación de Ke Personajes en el escenario.Fue otra de las bandas locales que se animaron a decir presente en la exitosa 35º edición de la Fiesta de la Playa de Río, que en esta oportunidad colmó cada rincón del Predio Multieventos.Finalmente, llegó la presentación de, una de las bandas más populares de la actualidad y que tiene miles de reproducciones tanto en YouTube como en Spotify. Emanuel Noir y su grupo musical deslumbraron a los espectadores con un repertorio de canciones conocidas como “Ojitos rojos”, “Un finde” y “Ya no vuelvas”.Se pudo observar un gran clima de fiesta tanto en las familias como en los grupos de amigos y jóvenes que disfrutaron de esta gran noche.